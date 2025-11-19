Giá tiêu tiếp tục tăng, xuất khẩu tiêu đã vượt mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 146.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 146.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.087 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.649 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Xu hướng tăng nhẹ cho thấy nhu cầu trong nước có tín hiệu cải thiện sau giai đoạn đi ngang kéo dài, dù chưa đủ mạnh để tạo ra sự đột phá về mặt bằng giá.

Động lực tăng giá hạt tiêu trong nước đến từ thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hạt tiêu và các loại gia vị - nhóm hàng nước này không sản xuất được.

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong 10 tháng qua giảm mạnh 28,5%, chỉ còn 45.850 tấn. Chính vì vậy, quyết định miễn thuế của Mỹ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới.

Mưa lớn tại miền Trung - Tây Nguyên đang gây ra ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, cô lập nhiều khu dân cư và phát sinh các vụ tai nạn do vượt tràn nước xiết. Thực trạng trên gây lo ngại cho chất lượng hạt tiêu vụ tới. Vụ thu hoạch mới bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán.

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu được 8.244 tấn hạt tiêu các loại, thu về 52,6 triệu USD.

Các thị trường xuất khẩu chính trong kỳ vừa qua bao gồm: Mỹ với 1.888 tấn, chiếm 22,9%; UAE đạt 1.480 tấn, chiếm 18% và Trung Quốc đạt 495 tấn, chiếm 6%.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm tính đến giữa tháng 11/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 1,45 tỷ USD, vượt qua mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024.

Trước đó, ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm như cà phê, trà, trái cây nhiệt đới, nước ép trái cây, hạt ca cao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam đánh giá, quyết định này là một tín hiệu tốt, sản phẩm gia vị nhập khẩu vào Mỹ có thể giảm rào cản thuế nếu thuộc diện bị miễn. Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận.

Tuy nhiên, đơn vị trên lưu ý rằng việc miễn thuế đối ứng không có nghĩa là miễn tất cả thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận…

Ngoài ra, không phải tất cả sản phẩm nông nghiệp đều được miễn thuế. Dù gia vị được liệt kê trong danh sách nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên kiểm tra chi tiết với nhà nhập khẩu Mỹ và cập nhật các rủi ro như tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS), kiểm nghiệm dư lượng, truy xuất nguồn gốc...