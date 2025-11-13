Giá tiêu hôm nay giảm ở Đắk Lắk và Đắk Nông, các vùng khác trụ vững

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.103 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.738 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 18.788 tấn hạt tiêu, trị giá 125,98 triệu USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 10/2024 tăng 1,9% về lượng và tăng 4,42% về trị giá.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 205.229 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, giảm 6,4% về lượng, nhưng tăng 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 đã vượt qua mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024. Con số này gần bằng trị giá xuất khẩu của cả năm 2016 (gần 1,43 tỷ USD), là năm trị giá xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến năm 2024.

Tháng 10/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.706 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 9/2025 và tăng 2,4% so với tháng 10/2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đạt 6.780 USD/tấn, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 10/2025, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường lớn tiếp tục giảm so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu sang Ấn Độ giảm mạnh nhất, giảm 39,4% về lượng và giảm 38% về trị giá; xuất khẩu sang Đức và Hoa Kỳ mức giảm thấp hơn.

So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Pa-ki-xtan, Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10/2025 ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số, trong đó xuất khẩu sang Pa-ki-xtan tăng 189,7% về lượng và tăng 142,9% về trị giá, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 167% về lượng và tăng 207,3% về trị giá.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, hạt tiêu xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hoa Kỳ với 45,8 nghìn tấn, trị giá 341,2 triệu USD, giảm 28,5% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu sang Đức – thị trường lớn thứ hai - đạt 14 nghìn tấn, trị giá 107,3 triệu USD, giảm 1,8% về lượng, nhưng tăng 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng cả lượng và trị giá như Thái Lan, Hàn Quốc, Anh, Ai Cập…

Tỷ trọng (tính theo lượng) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 22,3% trong 10 tháng đầu năm 2025, giảm so với mức 29,3% của cùng kỳ năm 2024; Trong khi xuất khẩu tới hầu hết các thị trường lớn tiếp theo đều tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2024.