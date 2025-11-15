Giá tiêu tăng, Mỹ miễn giảm thuế quan đối ứng với gia vị

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 144.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 144.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 - 144.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.108 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.745 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Ngày 14/11/2025, Tổng thống Trump đã ký một Sắc lệnh hành pháp sửa đổi phạm vi áp dụng các thuế đối ứng mà Mỹ đã công bố ngày 02/4/2025 nhằm đối phó với thâm hụt thương mại lớn.

Theo đó, một số sản phẩm nông nghiệp đủ điều kiện sẽ không bị áp thuế đối ứng nữa hay nói cách khác: Mỹ miễn/loại bỏ khỏi danh sách áp thuế đối với những mặt hàng này. Những mặt hàng được miễn thuế đối ứng gồm: Cà phê và trà, trái cây nhiệt đới và nước ép, ca-cao và gia vị, chuối, cam quýt, cà chua và thịt bò.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), việc Mỹ miễn thuế đối ứng với gia vị là một tín hiệu tốt: sản phẩm gia vị nhập khẩu vào Mỹ có thể giảm rào cản thuế nếu thuộc diện được miễn. Với Việt Nam – là một quốc gia xuất khẩu lớn hồ tiêu và gia vị thì đây là cơ hội thuận lợi để lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc miễn thuế đối ứng không nghĩa là miễn tất cả thuế nhập khẩu; doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận…

Tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 205.229 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD, giảm 6,4% về lượng, nhưng tăng 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong 10 tháng với khối lượng đạt 44.262 tấn, chiếm 21,4%, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh 29,4%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, hạt tiêu xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hoa Kỳ với 45,8 nghìn tấn, trị giá 341,2 triệu USD, giảm 28,5% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu sang Đức – thị trường lớn thứ hai - đạt 14 nghìn tấn, trị giá 107,3 triệu USD, giảm 1,8% về lượng, nhưng tăng 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng cả lượng và trị giá như Thái Lan, Hàn Quốc, Anh, Ai Cập…

Tỷ trọng (tính theo lượng) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 22,3% trong 10 tháng đầu năm 2025, giảm so với mức 29,3% của cùng kỳ năm 2024; Trong khi xuất khẩu tới hầu hết các thị trường lớn tiếp theo đều tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2024.