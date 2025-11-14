Giá cà phê tiếp tục giảm, thị trường chờ lập trường rõ ràng về thuế của Mỹ

Giá cà phê hôm nay 14/11

Ngày 14/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London giảm nhẹ 0,51% (23 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 4.369 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,52% (23 USD/tấn), còn 4.343 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm nhẹ 0,47% (1,95 US cent/pound) so với ngày hôm trước, xuống còn 401,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,63% (2,4 US cent/pound), ở mức 374,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.000 - 113.000 đồng/kg, giảm tiếp 500 đồng/kg sau khi lao dốc 4.500 – 5.800 đồng/kg ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 113.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 112.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 113.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm sau đợt lao dốc mạnh trong phiên trước đó, khi các nhà giao dịch chờ đợi thông tin chi tiết về khả năng Mỹ giảm hoặc miễn thuế đối với các sản phẩm không thể trồng trong nước.

Trước đó trong những ngày đầu tháng 11/2025, giá cà phê trong nước tăng mạnh dù đang vào vụ thu hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là đồng USD suy yếu, trong khi đồng nội tệ của Việt Nam và Brazil tăng giá, khiến cà phê Robusta trở nên cao hơn trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, mưa lũ kéo dài tại Tây Nguyên làm chậm tiến độ thu hoạch và giảm nguồn cung, góp phần đẩy giá cà phê trong nước đi lên. Giá cà phê ngày 10/11/2025 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng từ 2.400 – 2.800 đồng/kg so với ngày 01/11/2025, dao động từ 118.200 – 119.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo Barchart và Comunicaffe, giá cà phê vẫn sẽ được hỗ trợ bởi dấu hiệu nguồn cung toàn cầu thắt chặt, sau khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024/25 (từ tháng 10 đến tháng 9) giảm 0,3% so với niên vụ trước, xuống còn 138,658 triệu bao.

Giới phân tích cho rằng, thị trường cà phê Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh sản lượng toàn cầu giảm, đặc biệt tại Brazil và Indonesia – hai quốc gia đang chịu tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia nhận định, giá cà phê toàn cầu đang chịu tác động bởi thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ mới và đồng USD suy yếu, giúp mặt hàng nông sản này duy trì sức hấp dẫn với giới đầu tư.

Liên đoàn Cà phê Quốc gia Colombia cho biết sản lượng cà phê tại Colombia, nhà cung cấp hạt cà phê arabica chế biến ướt hàng đầu thế giới, đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10.

Báo cáo giữa năm 2025 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt 178,7 triệu bao (loại 60kg) nhưng tiêu thụ chỉ chừng 169,36 triệu bao, dư gần 10 triệu bao cà phê. Các dự báo khác, dù con số có thể cao hay thấp so với USDA, nhưng tất cả đều cho rằng chí ít cũng thặng dư từ 4 - 5 triệu bao trong niên vụ này.