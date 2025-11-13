Sơn La: Nâng cao nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn

Sơn La thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc

Tham dự hội nghị có hơn 70 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng bản, Phó Trưởng bản đến từ các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trong trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện, tuyên truyền và đưa các chủ trương, chính sách dân tộc đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong thời gian tập huấn, từ ngày 13 đên 14/11 các học viên đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng và thiết thực như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La; phòng, chống tội phạm công nghệ cao, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; những vấn đề cơ bản về công tác dân tộc; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ cơ sở được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ ở bản nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Sơn La đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là tại các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.