Giá tiêu đi ngang ngày thứ 6 liên tiếp tại thị trường nội địa

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (11/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (11/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.127 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.771 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo báo cáo tuần của IPC, thị trường đầu tháng 11/2025 cho thấy xu hướng trái ngược giữa các nước sản xuất. Trong đó, Việt Nam là nước duy nhất ghi nhận giá nội địa tăng do nhu cầu trong nước ổn định và nguồn cung hạn chế. Trong khi giá xuất khẩu không thay đổi, cho thấy môi trường thương mại ổn định.

Nhiều chuyên gia dự đoán, giá tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục giữ xu hướng tích cực trong những tháng cuối năm, nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Thông thường vào cuối năm, nhu cầu từ khách hàng quốc tế tăng khoảng 10-15% so với các tháng trước nên trong hai tháng cuối năm, lượng tiêu nhập khẩu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nguyên nhân do nguồn cung trong nước gần như đã cạn, trong khi vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu.

Theo báo cáo mới nhất của Harris Spice, giá tiêu đã dao động trong biên độ hẹp suốt hơn một tháng qua. Nhu cầu vẫn yếu, góp phần khiến thị trường nhìn chung kém sôi động. Bên cạnh đó, giá cà phê duy trì ở mức cao khiến nhiều thương nhân chuyển hướng sang mua cà phê, điều này cũng tác động đến thị trường hồ tiêu.

Đồng thời, lượng hàng tồn kho vẫn nằm trong tay nông dân và thương nhân – những người đang giữ hàng, không muốn bán ra ở mức giá thấp hơn.

Tại Việt Nam, mưa vẫn tiếp tục diễn tại các vùng trồng tiêu. Tuần này, bão Kalmaegi đã mang đến lượng mưa lớn cho khu vực miền Trung. Hiện tại, hầu hết các vùng trồng tiêu đang trong giai đoạn phát triển quả. Năm nay, mưa tại khu vực Tây Nguyên bắt đầu sớm hơn bình thường, và điều này được cho là đã khiến cây ra hoa không đều và sinh trưởng phát triển mạnh hơn ở một số khu vực.