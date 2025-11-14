Sơn La: Hiệu quả chính sách dân tộc đến từng bản làng

Clip: Hiệu quả chính sách dân tộc đến từng bản làng Sơn La

Sơn La đẩy mạnh thực hiện chính sách dân tộc

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới phương thức triển khai chính sách dân tộc, chú trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với từng bản làng, từng hộ dân.

Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các bản đặc biệt khó khăn.

Nhờ đó, hiệu quả của các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc được phát huy rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), từng bước nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Nhiều năm trở lại đây, Sơn La là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững… đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra sự đổi thay rõ rệt ở nhiều vùng đất khó.

Ở các bản vùng sâu, vùng xa, cán bộ cơ sở chính là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là người có vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến từng hộ gia đình. Chính vì vậy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này. Từ việc hiểu và nắm chắc chính sách, cán bộ bản sẽ trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả, tạo cầu nối trực tiếp giữa Nhà nước và đồng bào.

Đồng bào dân tộc Mông xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lường Văn Lấn, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Khoang, xã Mường É, là một trong những điển hình tiêu biểu. Nhờ được tham gia các hội nghị, lớp tập huấn về công tác dân tộc, ông đã tích lũy được nhiều kiến thức quan trọng và áp dụng hiệu quả vào công việc hằng ngày. “Bản Nà Khoang có 81 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, canh tác cà phê và lúa nước.

Trước đây, nhiều bà con chưa nắm rõ chính sách dân tộc, chưa hiểu hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã thay đổi tư duy, tích cực phát triển kinh tế, cho con cái đi học đầy đủ. Hiện bản chỉ còn 3 hộ nghèo”, ông Lấn chia sẻ.

Không chỉ nắm chính sách, đội ngũ cán bộ cơ sở còn tham gia xử lý nhiều vấn đề thực tiễn, như hòa giải tranh chấp, hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn vốn, chương trình, dự án… Nhờ đó, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân ngày càng được củng cố.

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đến từng bản làng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số những người được tham gia lớp tập huấn gần đây có ông Lò Văn Nhiền, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng bản Phú Lương. Những kiến thức tại hội nghị đã giúp ông mở rộng tầm nhìn về cách thức làm công tác dân tộc trong bối cảnh mới, đặc biệt là các kỹ năng về công nghệ thông tin – lĩnh vực vốn còn hạn chế ở vùng DTTS.

Ông Nhiền cho biết: “Qua lớp tập huấn, tôi hiểu thêm về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, được học cách phòng chống tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng xã hội an toàn.

Ngoài ra, chúng tôi còn được cập nhật đầy đủ các vấn đề cơ bản về công tác dân tộc, các chương trình, chính sách đang triển khai, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2030 theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ”.

Ông nhận định, việc tổ chức tập huấn không chỉ giúp cán bộ cơ sở nắm chắc chính sách mà còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh Sơn La đối với đội ngũ làm công tác dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là cách để củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ ở các bản đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc

Năm 2025, Sơn La được Trung ương phân bổ trên 1.444 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 877,9 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 567 tỷ đồng.

Tính đến ngày 11/2025, toàn tỉnh đã giải ngân được 688,2 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch giao. Riêng vốn đầu tư giải ngân trên 431 tỷ đồng (49,1%), vốn sự nghiệp giải ngân 220,3 tỷ đồng (38,9%).

Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng thực hiện rà soát các nguồn vốn kéo dài của các năm 2022–2024, đề nghị thu hồi hơn 145,8 tỷ đồng từ những dự án không đủ điều kiện triển khai, hết đối tượng thụ hưởng hoặc trùng nội dung… Việc này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả từng nguồn vốn, tránh lãng phí.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đẩy mạnh lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Theo kế hoạch, trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La sẽ tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho hàng nghìn học viên, về các chính sách dân tộc. Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, các lớp tập huấn giúp cán bộ cơ sở không chỉ nắm vững chủ trương, chính sách mà còn tăng cường kỹ năng thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Ông khẳng định: “Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc là hoạt động thiết thực, đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ cán bộ ở bản – nơi trực tiếp triển khai chính sách. Khi cán bộ làm tốt, người dân hiểu đúng, thực hiện đúng, thì các chương trình, dự án mới phát huy được hiệu quả".

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc ở tỉnh Sơn La ngày càng nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, cùng với sự chủ động của đội ngũ cán bộ bản, nhiều bản làng vùng DTTS ở Sơn La đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm; hạ tầng, trường học, nhà văn hóa, đường giao thông được đầu tư đồng bộ; an ninh trật tự được giữ vững.

Việc thực hiện sâu sát, hiệu quả chính sách dân tộc đã làm cho tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng vững bền. Đây cũng chính là nền tảng để Sơn La tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số văn minh, ấm no, giàu đẹp.