Những thực phẩm vừa giảm cân vừa giữ ấm cơ thể mùa lạnh bán đầy chợ, giá không hề đắt, ăn phát nghiện

Mùa đông của Việt Nam không có tuyết rơi trên diện rộng, nhiệt độ trung bình cũng không thấp như một số nước láng giềng. Thế nhưng mùa đông nước ta lại có nhiều kiểu thời tiết khá độc hại, rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Việc ăn uống đủ chất, ăn nhiều hơn khiến chúng ta chuyển hóa năng lượng từ đồ ăn thành nhiệt lượng giữ ấm cơ thể, chống chọi với cái lạnh cắt da mùa đông. Thế nên, việc giảm cân có vẻ là chuyện khó khăn với nhiều người bởi ăn thì béo mà không ăn thì dễ sinh bệnh (vì lạnh, cơ thể không đủ chất...).

Vậy nên, hãy lưu ngay 5 loại thực phẩm tuyệt vời vừa giúp chúng ta giảm cân vừa giúp giữ ấm cơ thể trong mùa đông này nhé!

1. Khoai lang

Khoai lang thì ai cũng biết đến tác dụng giảm cân của nó rồi: chỉ số đường huyết tương đối thấp, có hàm lượng chất xơ và nước cao, dù là loại lương thực như gạo, ngô nhưng hàm lượng tinh bột không cao, lượng calo cũng rất thấp. Vì vậy, ăn khoai lang để giảm cân vừa khiến người ta có cảm giác no bụng, vừa giảm được lượng tinh bột và calo trong bữa ăn.

Ngoài ra, trong khoai lang còn chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng như kali, canxi, vitamin C khá cao, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể chống lại cái lạnh. Đặc biệt, trời lạnh mà được ăn vài củ khoai lang nướng thì đúng là quá tuyệt vời rồi.

2. Cháo bột yến mạch

Bột yến mạch là một "vị vua" khác trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân tốt nhất mà vẫn đầy đủ giá trị dinh dưỡng nhất. Trong bột yến mạch có chứa nhiều protein thực vật, giàu chất xơ giúp bạn có đủ năng lượng cho mọi hoạt động đồng thời lại giúp bạn kiểm soát được cảm giác thèm ăn bởi chúng tạo ra cảm giác no.

Cháo bột yến mạch còn giúp ta giảm lượng cholesterol xấu, có tác dụng tốt cho người mắc bệnh về tim mạch, giúp giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày và nếu ăn thường xuyên có thể giúp người mắc bệnh đái tháo đường giảm lượng đường trong máu trước bữa ăn. Với những tác dụng tốt thế này, đừng ngại ngần thêm cháo bột yến mạch vào thực đơn giảm cân mùa này nhé.

Nếu chỉ ăn riêng yến mạch không thì hơi khó ăn, hãy thử cho thêm một số thực phẩm như bơ hạnh nhân, hạt chia... để đổi vị nhé.

3. Ớt

Ai cũng biết ớt là gia vị tính nóng, có vị vay nồng đặc biệt. Những món ăn mùa đông thêm chút ớt vào vừa khiến ta ấm người lại vừa gia tăng hương vị cho món ăn. Trong ớt chứa thành phần capsaicin - thứ tạo nên vị cay cho ớt và là một chất có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, hạn chế tích tụ chất béo.

Đồng thời, một nghiên cứu của Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng, nếu bạn có một chế độ ăn giàu chất béo, thêm ớt vào bữa ăn ấy, capsaicin trong đó có thể giúp bạn giảm khoảng 8% trọng lượng cơ thể đấy.

4. Trà gừng

Gừng là một gia vị quen thuộc với người Việt bởi tính ứng dụng cao trong chế biến món ăn. Theo đông y, gừng còn là một vị thuốc tốt, có tính ấm, giúp giữ ấm cơ thể, chống và chữa cảm mạo tốt. Gừng giúp tăng cường lưu thông máu, làm ấm người và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Một ly trà gừng vào buổi sáng giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và đói bụng, còn giúp bạn giữ ấm cơ thể tránh cảm lạnh. Bên cạnh đó, với những người tập luyện thể dục thể thao với cường độ cao, gừng cũng có tác dụng giảm đau nhức hiệu quả.

5. Bí đỏ

Bí đỏ chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, giúp chúng ta giảm cân an toàn mà hiệu quả. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bí đỏ có lượng calo và chất béo thấp, nhưng chứa nhiều các chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể như chất xơ, kẽm, sắt, beta arotene, gluxit, protit, tirozin, fitin, axit salixilic và các nguyên tố vi lượng khác... có tính chống oxy hóa cao và phòng ngừa ung thư tốt.

Điều này chính là lý do chúng ta vừa có thể giảm cân bằng bí đỏ nhưng lại vừa có thể tăng cân bằng bí đỏ với các cách chế biến khác nhau và biết cách phối hợp chúng với các món ăn kèm.