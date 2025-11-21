Mưa lũ tại Tây Nguyên khiến thu hoạch cà phê bị chậm lại, kéo giá cà phê tăng

Giá cà phê hôm nay 21/11

Ngày 21/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London đảo chiều tăng mạnh 2,5% (114 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.631 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,55% (115 USD/tấn), đạt 4.631 USD/tấn – mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,49% (2 US cent/pound), đạt 406,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,48% (1,8 US cent/pound), lên 376,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 – 114.800 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 114.700 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 113.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 114.800 đồng/kg.

Theo bản tin mới nhất của Bloomberg, mưa lớn đã khiến việc thu hoạch tại tỉnh Đắk Lắk – vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam – bị chậm lại, và các đợt mưa tiếp theo có nguy cơ làm hư hại cây trồng và giảm sản lượng tại quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới. Các vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam thời gian qua đã phải hứng chịu một cơn bão mạnh và nhiều đợt mưa lớn, và dự kiến còn tiếp tục trong tuần này.

Dẫn nguồn TTXVN, nhiều vườn cà phê bị gãy rụng gốc, không thể thu hoạch, khiến nguồn cung cà phê của Việt Nam và thị trường toàn cầu có nguy cơ giảm mạnh trong vài tháng tới. Không chỉ Việt Nam chịu tác động, thị trường cà phê Brazil cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), lượng cà phê được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hiện chỉ đạt 2,1 triệu bao, thấp hơn nhiều so với dự báo. Điều này khiến dự báo xuất khẩu trong tháng tiếp tục sụt giảm sâu, có thể thấp hơn mức 4,1 triệu bao của tháng trước, tạo thêm áp lực thắt chặt nguồn cung trên thị trường thế giới.

Tháng trước, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025/26 có thể tăng 10% so với vụ trước nếu thời tiết thuận lợi, qua đó trở thành vụ mùa lớn nhất trong bốn năm.

Giá cà phê được tăng thêm sau khi Conab cơ quan dự báo mùa vụ Brazil ngày 4/9 cắt giảm 4,9% ước tính sản lượng Arabica 2025 của Brazil xuống còn 35,2 triệu bao, từ mức dự báo 37 triệu bao hồi tháng 5. Conab cũng hạ dự báo tổng sản lượng cà phê Brazil 2025 xuống 55,2 triệu bao, giảm so với mức 55,7 triệu bao công bố tháng 5.

Đầu tháng 11/2025, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh, thiết lập mức cao mới khi nguồn cung thắt chặt và thời tiết ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất.

Theo Intercontinental Exchange (ICE), tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn giảm xuống còn 431.000 bao - mức thấp nhất trong 18 tháng, trong khi tồn kho cà phê Robusta trên sàn London cũng chạm đáy hơn 3 tháng. Tại Brazil – quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, hạn hán kéo dài tại Minas Gerais khiến năng suất cà phê giảm. Trong khi đó, mưa lớn tại Tây Nguyên khiến thu hoạch cà phê Robusta tại Việt Nam chậm lại.

Đà tăng của cà phê Arabica kéo theo giá cà phê Robusta phục hồi khi các nhà rang xay tại châu Âu và Hoa Kỳ tăng cường sử dụng cà phê Robusta để tiết kiệm chi phí. Các quỹ đầu cơ cũng đẩy mạnh mua vào, khiến giá cà phê tăng mạnh. Dự kiến, giá cà phê vẫn ở mức cao trong thời gian tới, đặc biệt nếu thời tiết tại hai nước sản xuất lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu cải thiện.