Phường Chiềng Cơi tỉnh Sơn La chăm lo nâng cao đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc

Clip: Chiềng Cơi nâng cao đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc từ văn hóa đến thể thao

Chiềng Cơi phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ

Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân là mục tiêu được phường Chiềng Cơi (Sơn La) đặc biệt chú trọng trong. Bằng việc đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Chiềng Cơi đang từng bước xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, tạo sự gắn kết bền vững trong cộng đồng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vào mỗi buổi chiều, những sân nhà văn hóa, sân vận động nhỏ ở các bản của phường Chiềng Cơi trở nên rộn ràng, sôi động hơn bao giờ hết. Người dân tập trung đông đủ, hào hứng với nhiều môn thể thao phong phú: đá bóng, bóng chuyền hơi, cầu lông, thể dục dưỡng sinh… Đây đã trở thành thói quen, nếp sinh hoạt lành mạnh của người dân nơi đây.

Những tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ vang lên trong ánh hoàng hôn đã tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng sinh động, ấm áp. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, các hoạt động thể thao còn giúp gắn kết con người trong khu dân cư, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các hộ, các bản.

Bà Quàng Văn Liêm, dân tộc Thái, bản Lụa, phường Chiềng Cơi, chia sẻ: “Tham gia thể thao bà con khỏe mạnh, vui vẻ hơn. Nhiều người trước đây ít ra khỏi nhà, nay ngày nào cũng đi tập thể thao. Tinh thần mọi người phấn khởi rõ rệt”.

Đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với thể thao, phong trào văn hóa, văn nghệ ở phường Chiềng Cơi cũng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, bản Chậu Cọ là một điển hình tiêu biểu. Bản hiện duy trì 12 đội văn nghệ của các tổ chức đoàn thể, ngoài ra còn có CLB văn hóa dân tộc Thái, CLB dân vũ thể thao, thường xuyên luyện tập và tham gia biểu diễn trong các hoạt động của bản, phường và tỉnh.

Các tiết mục đặc sắc như múa khăn Piêu, múa quạt, múa nón… do chính bà con tự dàn dựng, tập luyện đã làm phong phú thêm không gian văn hóa địa phương, đồng thời bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Bà Hoàng Thị Châu, Đội văn nghệ bản Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi cho biết: Đội văn nghệ có 15 thành viên, chủ yếu là các bà, các mẹ và nghệ nhân yêu văn hóa dân tộc. Chúng tôi tự học, tự biên đạo, sáng tạo thêm nhiều tiết mục mới để biểu diễn và tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng. Hoạt động văn nghệ giúp mọi người gần nhau hơn, bản làng thêm vui.

Đội văn nghệ bạn Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chiềng Cơi nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Hiện toàn phường Chiềng Cơi có hơn 100 đội văn nghệ quần chúng, 3 CLB dân vũ, khiêu vũ thể thao, 3 CLB văn hóa dân tộc Thái và múa xòe, CLB Pickleball, cùng trên 100 CLB thể thao quần chúng tại các tổ, bản. Các đội duy trì luyện tập đều đặn, nhiều cá nhân xuất sắc được phát hiện, bồi dưỡng để tham gia các giải văn nghệ, thể thao lớn, đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Sau khi phường Chiềng Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Chiềng Cơi, xã Chiềng Cọ và xã Hua La (cũ), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi đã có nhiều đổi mới trong công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động được tổ chức hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Phường Chiềng Cơi lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện nghiêm túc với hàng chục hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút hơn 4.000 lượt cử tri, tiếp nhận trên 200 ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp chính quyền.

Huy động 900 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 16 hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 2: nhu yếu phẩm, hỗ trợ di dời và xây mới cho 23 hộ với tổng kinh phí 690 triệu đồng. Ủng hộ các xã bị thiên tai thuộc huyện Sông Mã (cũ) trên 166 triệu đồng.

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng phát động nhiều phong trào ý nghĩa như mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, phong trào “5 không, 3 sạch”, đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, hàng cây thanh niên...

Đội văn nghệ bản Hùn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Đàm Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, từ tháng 7 đến nay, 30/30 tổ, bản trên địa bàn đã tổ chức 60 buổi giao lưu văn nghệ và 15 giải thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày nay, mỗi tổ dân phố, mỗi bản ở Chiềng Cơi đều có không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tiếng hát, điệu múa, những trận cầu giao hữu, những đường chuyền bóng đẹp mắt trở thành sợi dây kết nối con người.

Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao không chỉ tạo niềm vui, sức khỏe cho người dân, mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, củng cố khối đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Chiềng Cơi ngày càng giàu đẹp, khang trang và đáng sống.