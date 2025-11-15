Ngày hội Cà phê phường Chiềng An - Sơn La: Sôi động, giàu bản sắc với nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngày hội tôn vinh hạt cà phê

Phường Chiềng An (Sơn La) phối hợp với Hội Cà phê Sơn La đã tổ chức Ngày hội Cà phê lần thứ I năm 2025 với chủ đề “Arabica - Chiềng An lan tỏa hương vị Tây Bắc”.

Đây là sự kiện mở ra không gian trải nghiệm sống động, tôn vinh hạt cà phê Arabica và đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của địa phương trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch xanh.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức ngày hội đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng nhạc và sắc màu rực rỡ của các đội thi trong trang phục truyền thống. Hàng loạt hoạt động hấp dẫn được tổ chức như: thi hái quả, thi trưng bày sản phẩm tạo hình từ cà phê, trình diễn ẩm thực dân tộc, giới thiệu sản phẩm đặc sản, biểu diễn pha chế của các doanh nghiệp, HTX cà phê…

Phần thi hái cà phê tại Ngày hội Cà phê phường Chiềng An lần thứ I năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Ấn tượng nhất trong chuỗi hoạt động là phần thi hái cà phê, sân chơi thể hiện kỹ năng, sự khéo léo, đồng thời phản ánh nét lao động truyền thống của người trồng cà phê.

Tham gia phần thi có 8 đội đến từ các bản của phường. Trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách, các đội bước vào thi đấu với tinh thần hào hứng, khí thế.

Mỗi đội có 5 thành viên: 3 người trực tiếp hái, 1 người gánh bung thu quả và 1 người dự bị. Sau khi bốc thăm xác định vị trí thi, các đội có tổng thời gian 20 phút, gồm 2 phút chuẩn bị, 15 phút hái và 3 phút xử lý sau thu hoạch.

Khi hiệu lệnh vang lên, những đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt hái từng chùm quả cà phê chín đỏ, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, không rung cây, bẻ cành hay làm hư hại tán lá. Ban giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí: kỹ thuật, tốc độ, tỷ lệ quả chín, sự phối hợp nhóm và chất lượng sản phẩm cuối cùng. Đội nào để lẫn quả xanh, non sẽ bị trừ điểm nghiêm ngặt.

Không chỉ là một phần thi, đây còn là dịp để người dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thu hái đúng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cà phê nhân, yếu tố quan trọng quyết định vị thế cà phê Sơn La trên thị trường.

Phần thi tạo hình từ cà phê tại Ngày hội Cà phê phường Chiềng An lần thứ I năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Cà phê đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân

Phường Chiềng An hiện có 1.987 ha cà phê, trong đó 1.937 ha đang kinh doanh, sản lượng hằng năm trên 15.400 tấn, doanh thu ước đạt 433 tỷ đồng. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, phường đã trồng mới hơn 50 ha, chủ yếu là các giống chất lượng cao như THA1, TN1, TN6, TN7, TN9, TN10.

Toàn phường đã có: 1.330 ha đạt tiêu chuẩn 4C, UTZ 127 ha đạt VietGAP, 2 HTX sản xuất theo chuỗi liên kết. Trên địa bàn có 3 cơ sở sơ chế chủ lực: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Minh Tiến, HTX Phiêng Tam và HTX Chiềng Xét. Mỗi năm, các đơn vị chế biến 16.000-20.000 tấn cà phê nhân và 4-6 tấn cà phê bột phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu.

Phần thi ẩm thực tại Ngày hội Cà phê phường Chiềng An lần thứ I năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 10 tháng qua, doanh nghiệp và HTX đã xuất khẩu hơn 1.410 tấn cà phê nhân, giá trị 315 tỷ đồng, chủ yếu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Bên cạnh mở rộng sản xuất, phường đã chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở sơ chế gây ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường Chiềng An khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chiềng An xác định nông nghiệp xanh – nông nghiệp hữu cơ – nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch xanh là 1 trong 3 khâu đột phá quan trọng.

Những năm qua, cây cà phê đã đem lại thu nhập ổn định cho nông dân Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội Cà phê lần thứ I chính là dấu mốc khởi đầu, góp phần xây dựng hình ảnh vùng cà phê đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Ngày hội Cà phê phường Chiềng An lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (14-15/11) với nhiều hoạt động phong phú: thi hái quả, thi trưng bày tạo hình từ cà phê, thi ẩm thực dân tộc, biểu diễn pha chế… tạo nên không gian hội tụ giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch.

Sự kiện không chỉ quảng bá sản phẩm cà phê chất lượng cao mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.