Ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La: 80 năm dấu ấn, khát vọng bứt phá

Hành trình 80 năm trưởng thành

Từ những ngày đầu thiếu thốn nhân lực, cơ sở vật chất, ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La đã vươn lên mạnh mẽ, từng bước hoàn thiện tổ chức và năng lực quản lý. Cùng nhịp chuyển mình của đất nước, Sơn La đã thoát khỏi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và kết nối chặt chẽ với thị trường trong – ngoài nước.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài nguyên – Môi trường được sáp nhập theo chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đây là bước đi chiến lược nhằm thống nhất quản lý đất – nước – rừng – môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và nông thôn bền vững.

Sau sáp nhập, Sở nhanh chóng ổn định tổ chức với 16 phòng, đơn vị và hơn 1.000 công chức, viên chức, người lao động; triển khai đồng bộ, thông suốt các nhiệm vụ quản lý từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2025). Ảnh: Nguyễn Vinh.

Đến nay, GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,1%/năm – mức tăng ổn định trong bối cảnh nhiều khó khăn chung của ngành.

Sơn La hiện sở hữu hệ thống sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn: Trên 85.000 ha cây ăn quả, sản lượng trung bình 510.000 tấn/năm; 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều vùng trồng đã được cấp mã số, truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu; 24.300 ha cà phê, sản lượng hơn 37.000 tấn; 43.500 ha sắn, sản lượng trên 530.000 tấn, bảo đảm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; 6.132 ha chè, cho 56.000 tấn nguyên liệu; hơn 10.000 ha mía, sản lượng hơn 650.000 tấn.

Kinh tế hợp tác cũng là điểm sáng với hơn 900 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt trong liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản.

Song song với phát triển nông nghiệp, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng. Ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ đất, nước, khoáng sản; tăng cường phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều mô hình như xử lý rác thải nông thôn, trồng rừng gỗ lớn, phục hồi rừng đầu nguồn…, được triển khai, góp phần giữ gìn cân bằng sinh thái và môi trường sống.

Quản lý tài nguyên – môi trường: Trụ cột của phát triển bền vững

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La Phùng Kim Sơn nhấn mạnh: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia và trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế; nông dân là chủ thể trung tâm của quá trình phát triển; tài nguyên – môi trường là nền tảng để Sơn La bứt phá trong giai đoạn mới.

Toàn ngành đặt mục tiêu chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ đơn ngành sang hợp tác – đa ngành – tích hợp đa giá trị; phát triển chuỗi ngành hàng thay vì chỉ tập trung vào chuỗi cung ứng nông sản.

Ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành (14/11/1945 – 14/11/2025). Ảnh: Nguyễn Vinh.

Giai đoạn 2025–2030, Ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tham mưu quản lý Nhà nước phù hợp mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao giá trị nông sản gắn với chế biến sâu. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân văn minh, khai thác tối đa lợi thế của từng vùng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong 80 năm qua.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2025). Ảnh: Nguyễn Vinh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp sinh thái. Cùng với đó là quy hoạch và đầu tư hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với lợi thế của từng địa phương đối với các nhóm cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị Ngành đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Tiếp tục quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh.