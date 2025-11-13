Tổng thống Mỹ cam kết hạ thuế nhập khẩu cà phê, giá cà phê lập tức giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 13/11

Ngày 12/11, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London giảm mạnh 5,17% (240 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.392 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 5,45% (252 USD/tấn), còn 4.366 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng quay đầu giảm mạnh 4,5% (19,5 US cent/pound) so với ngày hôm trước, xuống còn 403,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 5,66% (22,65 US cent/pound), còn 376,65 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.500 - 113.500 đồng/kg, giảm 4.500 – 5.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 113.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 113.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 113.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Mỹ tăng mạnh, khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hạ thuế nhập khẩu nhằm giảm chi phí và bình ổn giá cho người tiêu dùng.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 11/11 trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hạ một số loại thuế quan đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu.

Khi được hỏi về các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng giá lương thực thực phẩm tăng vọt, ông Trump khẳng định với Fox News rằng chính quyền sẽ hạ một số loại thuế quan, cho phép nhập khẩu thêm cà phê và sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Động thái này cho thấy rõ ý định của chính quyền Mỹ trong việc can thiệp vào giá cả hàng hóa, trong bối cảnh những lo ngại về gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình Mỹ ngày càng gia tăng.

Hồi cuối tháng 10, Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá cà phê của Mỹ, một cấu thành quan trọng trong lạm phát tổng thể, đã tăng 18,9% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, giá cà phê bán lẻ trong tháng 8 đã tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nguyên nhân được cho là do các loại thuế nhập khẩu của ông Trump. Vào tháng 7, Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã bị áp mức thuế 50%, trong khi Việt Nam và Colombia lần lượt đối mặt với các mức thuế 20% và 10%.

Mỹ, quốc gia nhập khẩu hơn 99% lượng cà phê tiêu thụ, phụ thuộc rất lớn vào Brazil. Theo dữ liệu của Hệ thống thông tin thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UN Comtrade), Brazil chiếm 30,7% lượng cà phê nhập khẩu vào Mỹ tính theo khối lượng tịnh, tiếp theo là Colombia (18,3%) và Việt Nam (6,6%).

Ông Mark Warmuth, chủ sở hữu của Swing’s Coffee Roasters, một chuỗi cửa hàng trăm năm tuổi với nhiều chi nhánh ở Virginia và Washington, D.C., cho biết chi phí nhập khẩu tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Ông chia sẻ với CNN rằng các mức thuế quan của ông Trump đã gây ra một tình thế rất khó khăn trên diện rộng. Ngoài ra, ông cho rằng các yếu tố về môi trường và lao động cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng tăng giá.

Ông Warmuth nói thêm rằng chính người tiêu dùng đang phải gánh chịu mọi chi phí và là đối tượng duy nhất chịu thiệt trong tình hình này. Ông Warmuth ước tính giá mỗi tách cà phê có thể tăng thêm khoảng 10-15 xu Mỹ. Ông lưu ý rằng ngay cả khi chi phí nhập khẩu hạt cà phê tăng 50%, giá bán lẻ khó có thể tăng với tỷ lệ tương ứng.