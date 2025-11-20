Giá cà phê giảm trở lại, thu hoạch khá trầm lắng do thời tiết bất lợi

Giá cà phê hôm nay 20/11

Ngày 20/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm 1,24% (57 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.517 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,24% (57 USD/tấn), đạt 4.516 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 2,6% (10,85 US cent/pound) so với ngày hôm trước, đạt 404,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 3,3% (12,85 US cent/pound), còn 374,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 112.500 – 113.500 đồng/kg, giảm từ 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 113.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 113.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 112.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 113.500 đồng/kg.

Mức giảm có phần hạn chế do tồn kho vẫn ở mức thấp và thời tiết bất lợi đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch vụ mùa tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 19/11/2025, tồn kho Arabica giám sát bởi ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,75 năm, còn 396.513 bao. Trong khi tồn kho Robusta trên sàn ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, còn 5.648 lô.

Dự báo mới nhất của StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 có thể đạt khoảng 70,7 triệu bao, tăng 9,61% so với vụ trước.

Hiện tại, mùa thu hoạch cà phê lẽ ra phải sôi động nhưng mưa kéo dài khiến không khí trở nên trầm lắng. Thời tiết ẩm ướt khiến nhiều hộ dân không thể triển khai thu hái đúng thời điểm, làm cả vùng rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Trên nương, những rẫy cà phê ở khu vực Tây Nguyên phần lớn đã chín đỏ, nông dân chưa kịp thu hoạch, mưa kéo dài trong thời gian qua khiến quả rụng la liệt dưới gốc. Có vườn trái chín rộ, mưa lớn, nhân công không thu hoạch được, trái rụng tới 20%.

Thương nhân tại Đắk Lắk cho biết, một số trang trại cà phê ở vùng trũng thấp của Đắk Lắk đang bị ngập sâu trong nước. Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại đây, khiến việc thu hoạch chậm lại. Nông dân trong tỉnh mới thu hoạch được 10 - 15% lượng cà phê và họ cần ánh nắng để phơi khô chúng.

Sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025- 2026 được dự báo sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao so với niên vụ 2024-2025, lên mức kỷ lục 178,7 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt 169,4 triệu bao, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Tại Việt Nam, cà phê niên vụ mới đang vào mùa thu hoạch. Nếu không có ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu thì sản lượng niên vụ này theo đánh giá từ nhiều nguồn khảo sát thì có thể tăng so với niên vụ cũ khoảng 10%.

Theo Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt 68.316 tấn, kim ngạch thu về 394,4 triệu USD, giảm 15,8% về lượng và 14,7% về kim ngạch so với tháng trước, nhưng tiếp tục tăng mạnh 50,4% về lượng và 51,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch hơn 7,4 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng tới 62% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.