HĐND tỉnh Sơn La: Kiện toàn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND

Sơn La bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Uỷ viên UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

100% đại biểu đã nhất trí bỏ phiếu bầu đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu đồng chí Nguyễn Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Uỷ viên UBND tỉnh khoá XV đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh.

HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 37. Ảnh: Quốc Tuấn

Tại kỳ họp đã xem xét, thông qua 4 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết gồm: Điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các đơn vị thực hiện hợp nhất, tổ chức lại;

Phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tại Quyết định số 2332/QĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; thông qua danh mục bổ sung các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025 (đợt 6);

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Sơn La.

Các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV. Ảnh: Quốc Tuấn

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của HĐND tỉnh, sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh kế thừa kinh nghiệm của HĐND các khoá, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân; đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để đưa nghị quyết của HĐND.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XV. Ảnh: Quốc Tuấn

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ năm 2025 và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh; chủ động chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Một số hình ảnh tại kỳ họp