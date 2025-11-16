Những nghệ thuật trưng bày hàng hóa thú vị tại Ngày hội Cà phê
16/11/2025 12:21 GMT +7
Ngày hội Cà phê Chiềng An (Sơn La) biến hạt cà phê thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Khám phá hương vị, chiêm ngưỡng sáng tạo từ cà phê.
Đặc sắc phần thi tạo hình từ cà phê
Trong khuôn khổ Ngày hội Cà phê
phường Chiềng An (Sơn La) lần thứ I năm 2025, phần thi tạo hình từ cà phê đã trở thành
điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngay từ sáng sớm, khu vực trưng bày tác phẩm của 8 đội thi đến từ các bản trên địa bàn phường đã trở nên sôi động. Mỗi đội mang đến một sản phẩm hoặc gian trưng bày mang dấu ấn riêng, thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú: mô hình, tiểu cảnh, tượng nghệ thuật, tranh ghép hạt, sản phẩm trang trí… Tất cả đều được sáng tạo với yêu cầu đặc biệt: nguyên liệu cà phê phải chiếm tối thiểu 70% tổng sản phẩm.
Để hoàn thiện tác phẩm, các đội thi đã khéo léo kết hợp nhiều bộ phận của cây cà phê như hạt, thân, lá, hoa, vỏ cùng các vật liệu phụ trợ thân thiện môi trường. Nhiều mô hình gây ấn tượng mạnh bởi sự tỉ mỉ và tinh tế, từ những bức tranh ghép hạt tái hiện cảnh thu hoạch mùa vụ, đến các tiểu cảnh giới thiệu hành trình từ hạt cà phê đến tách cà phê thơm nồng.
Một trong những phần được khán giả yêu thích nhất là phần thuyết minh tác phẩm. Trong tối đa 3 phút, đại diện các đội lần lượt giới thiệu ý tưởng sáng tạo, quá trình thực hiện, lựa chọn chất liệu và thông điệp mong muốn truyền tải.
Không ít câu chuyện xúc động về tình yêu với nông sản quê hương hay quyết tâm xây dựng thương hiệu “Cà phê Chiềng An” bền vững đã chạm đến người xem.
Ban Giám khảo chấm điểm các sản phẩm theo 5 tiêu chí rõ ràng: Tính sáng tạo, mức độ bám sát chủ đề; Kỹ thuật tạo hình, bố cục tổng thể; Chất liệu và tỷ lệ sử dụng cà phê; Tính thân thiện môi trường và khả năng ứng dụng; Chất lượng phần thuyết minh.
Nhờ cách làm bài bản và sự chuẩn
bị công phu của các đội thi, chất lượng các tác phẩm được đánh giá cao. Nhiều sản
phẩm có thể phát triển thành quà tặng du lịch, đồ lưu niệm hay vật phẩm trang
trí, mở ra hướng đi mới trong việc khai thác giá trị gia tăng cho cây cà phê địa
phương.
Phần thi tạo hình từ cà phê không chỉ mang đến sự mới lạ, giàu tính nghệ thuật cho Ngày hội, mà còn tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân thể hiện ý tưởng, giới thiệu sản phẩm độc đáo.
Đây cũng là cách để Chiềng An lan tỏa hình ảnh cây cà phê Arabica – niềm tự hào của vùng đất Tây Bắc – tới du khách gần xa, góp phần quảng bá thương hiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế từ nông sản đặc trưng của địa phương.
Một số hình anh tạo hình tại Ngày hội cà phe
Ngày hội Cà phê phường Chiềng An - Sơn La: Sôi động, giàu bản sắc với nhiều hoạt động hấp dẫn
Ngày hội Cà phê phường Chiềng An (Sơn La) lần thứ I năm 2025 diễn ra sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, tôn vinh hạt cà phê Sơn La.
Hội viên nông dân Sơn La khéo tay tranh tài hái cà phê tại Ngày hội cà phê Chiềng An
Ngày hội cà phê Chiềng An 2025 sôi động với phần thi hái cà phê, nơi hội viên nông dân khoe kỹ thuật, lan tỏa tinh thần mùa vàng và quảng bá Arabica địa phương.
Rau rừng, cá suối, rêu đá… thành món ngon độc đáo, lan toả nét đẹp văn hóa Sơn La
Từ những nguyên liệu đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, cùng với bàn tay khéo léo và tài hoa của các hội viên nông dân đã tạo nên bữa tiệc ẩm thực đẹp mắt và hấp dẫn tại Hội thi trưng bày và giới thiệu ẩm thực dân tộc, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội cà phê phường Chiềng An (Sơn La).
Nông thôn mới xã mới Tân Yên ở Sơn La thêm trù phú với cây trồng mới, cách làm mới
Sau khi hợp nhất, xã Tân Yên (tỉnh Sơn La) đang phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới với các loại cây trồng mới, vật nuôi mới, cách làm mới. Sắc xanh của sự phát triển đang phủ lên khắp các bản làng, từ những triền đồi cây ăn quả, nương chè, đến diện mạo hạ tầng ngày một khang trang.