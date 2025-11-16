Những nghệ thuật trưng bày hàng hóa thú vị tại Ngày hội Cà phê

Đặc sắc phần thi tạo hình từ cà phê

Trong khuôn khổ Ngày hội Cà phê phường Chiềng An (Sơn La) lần thứ I năm 2025, phần thi tạo hình từ cà phê đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách.



Ngay từ sáng sớm, khu vực trưng bày tác phẩm của 8 đội thi đến từ các bản trên địa bàn phường đã trở nên sôi động. Mỗi đội mang đến một sản phẩm hoặc gian trưng bày mang dấu ấn riêng, thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú: mô hình, tiểu cảnh, tượng nghệ thuật, tranh ghép hạt, sản phẩm trang trí… Tất cả đều được sáng tạo với yêu cầu đặc biệt: nguyên liệu cà phê phải chiếm tối thiểu 70% tổng sản phẩm.

Phần thi tạo hình từ cà phê đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại ngày hội cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Để hoàn thiện tác phẩm, các đội thi đã khéo léo kết hợp nhiều bộ phận của cây cà phê như hạt, thân, lá, hoa, vỏ cùng các vật liệu phụ trợ thân thiện môi trường. Nhiều mô hình gây ấn tượng mạnh bởi sự tỉ mỉ và tinh tế, từ những bức tranh ghép hạt tái hiện cảnh thu hoạch mùa vụ, đến các tiểu cảnh giới thiệu hành trình từ hạt cà phê đến tách cà phê thơm nồng.

Một trong những phần được khán giả yêu thích nhất là phần thuyết minh tác phẩm. Trong tối đa 3 phút, đại diện các đội lần lượt giới thiệu ý tưởng sáng tạo, quá trình thực hiện, lựa chọn chất liệu và thông điệp mong muốn truyền tải.

Không ít câu chuyện xúc động về tình yêu với nông sản quê hương hay quyết tâm xây dựng thương hiệu “Cà phê Chiềng An” bền vững đã chạm đến người xem.

Phần thi tao hình của bản Tòng Xét, xã Chiềng An, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ban Giám khảo chấm điểm các sản phẩm theo 5 tiêu chí rõ ràng: Tính sáng tạo, mức độ bám sát chủ đề; Kỹ thuật tạo hình, bố cục tổng thể; Chất liệu và tỷ lệ sử dụng cà phê; Tính thân thiện môi trường và khả năng ứng dụng; Chất lượng phần thuyết minh.

Nhờ cách làm bài bản và sự chuẩn bị công phu của các đội thi, chất lượng các tác phẩm được đánh giá cao. Nhiều sản phẩm có thể phát triển thành quà tặng du lịch, đồ lưu niệm hay vật phẩm trang trí, mở ra hướng đi mới trong việc khai thác giá trị gia tăng cho cây cà phê địa phương.



Phần thi tạo hình từ cà phê không chỉ mang đến sự mới lạ, giàu tính nghệ thuật cho Ngày hội, mà còn tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân thể hiện ý tưởng, giới thiệu sản phẩm độc đáo.

Đây cũng là cách để Chiềng An lan tỏa hình ảnh cây cà phê Arabica – niềm tự hào của vùng đất Tây Bắc – tới du khách gần xa, góp phần quảng bá thương hiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế từ nông sản đặc trưng của địa phương.

Một số hình anh tạo hình tại Ngày hội cà phe