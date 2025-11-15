Không phải lợn gà bò, đây là loại thịt "bổ hơn sâm", cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thịt lươn giàu axit béo Omega-3, đặc biệt là DHA và EPA, có tác dụng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác.

Hàm lượng kali dồi dào trong thịt lươn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả, giảm nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch liên quan. Các dưỡng chất trong thịt lươn, bao gồm vitamin B, sắt và magie, đều góp phần tăng cường sức khỏe mạch máu, cải thiện lưu thông máu. Điều này giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, nguyên nhân chính gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tăng cường chức năng não bộ

DHA và EPA trong thịt lươn là những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. DHA là thành phần cấu tạo chính của màng tế bào thần kinh, giúp tăng cường khả năng truyền tín hiệu giữa các tế bào não. EPA giúp bảo vệ não khỏi các tổn thương do stress oxy hóa, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.Ph

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Omega-3 có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Omega-3 giúp giảm viêm nhiễm trong não, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương và duy trì chức năng nhận thức. Một số nghiên cứu cho thấy Omega-3 có thể có tác dụng hỗ trợ điều trị trầm cảm và các rối loạn tâm lý khác. Omega-3 giúp điều chỉnh sự cân bằng hóa học trong não, giảm triệu chứng trầm cảm và lo âu.

Cải thiện thị lực

Thịt lươn là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho mắt, bảo vệ giác mạc, ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Omega-3 DHA trong thịt lươn là thành phần cấu tạo nên võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại như ánh sáng xanh, tia UV và stress oxy hóa. DHA cũng giúp cải thiện thị lực, đặc biệt là thị lực ban đêm.

Nâng cao hệ miễn dịch

Thịt lươn giàu vitamin A và D, đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin A giúp duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Vitamin D giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch, tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng. Kẽm là một khoáng chất thiết yếu cho chức năng miễn dịch, tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Thịt lươn cung cấp canxi và phốt pho, hai khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp. Canxi là thành phần chính của xương, giúp xương chắc khỏe. Phốt pho cũng góp phần quan trọng trong cấu trúc xương và hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương.

Vitamin D trong thịt lươn giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Vitamin D cũng kích thích sản xuất các protein liên kết canxi trong xương, giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương và các bệnh về xương khớp.