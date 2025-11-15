"Thuốc bổ tự nhiên" cực sẵn ở chợ Việt, nhiều người ăn mỗi ngày đến phát nghiện mà không biết

Bột ngô hay còn gọi là bột bắp là một nguyên liệu quen thuộc trong các công thức nấu súp, làm bánh, nấu chè,…

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Ngô rất giàu chất xơ không hòa tan, loại chất xơ này không bị tiêu hóa mà đi qua ruột, giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột đều đặn. Điều này không chỉ ngăn ngừa táo bón mà còn hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột già, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về ruột kết.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Dầu bắp (ngô) và hạt ngô chứa các axit béo tối ưu, giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong máu. Chất xơ hòa tan trong ngô cũng ngăn sự hấp thu cholesterol xấu. Bằng cách điều chỉnh lượng cholesterol, ngô giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, làm giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch như đột quỵ hay đau tim.

Cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể

Ngô là một nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp tuyệt vời. Carbohydrate phức hợp tiêu hóa chậm hơn so với carbs đơn giản, giúp cung cấp năng lượng ổn định và kéo dài cho cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho những người có lối sống năng động, thường xuyên tập thể dục hoặc cần năng lượng duy trì suốt ngày dài làm việc.

Ngăn ngừa, cải thiện tình trạng thiếu máu

Ngô là "kho" chứa các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tạo máu như vitamin B12, axit Folic (Vitamin B9) và sắt. Đây đều là những thành phần quan trọng hỗ trợ việc sản sinh các tế bào hồng cầu mới. Thường xuyên ăn ngô có thể giúp bạn giảm nguy cơ thiếu máu và cải thiện nồng độ hemoglobin trong máu.

Cải thiện thị lực

Ngô, đặc biệt là ngô ngọt, rất giàu chất chống oxy hóa quan trọng là lutein và zeaxanthin. Hai chất này tạo nên một phần lớn vùng điểm vàng trong võng mạc, hoạt động như một "kính râm" bảo vệ mắt. Việc tiêu thụ ngô thường xuyên giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Tốt cho trí nhớ, ngăn ngừa alzheimer

Ngô là nguồn cung cấp Vitamin B1 đáng kể, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chức năng não khỏe mạnh. Vitamin B1 giúp tổng hợp acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho bộ nhớ và chức năng nhận thức. Bổ sung ngô có thể giúp cải thiện trí nhớ và hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề thần kinh như bệnh Alzheimer.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, ngô có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Đặc biệt, hợp chất beta-cryptoxanthin được tìm thấy trong ngô là một loại carotenoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường sức khỏe phổi và đã được nghiên cứu là có thể giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Chất xơ trong ngô cũng góp phần giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Ngô chứa vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ chống lại cảm lạnh và cúm. Ngoài ra, sự kết hợp của vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene giúp thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, tươi trẻ.