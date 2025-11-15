Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, cà phê được Mỹ miễn trừ khỏi các mức “thuế đối ứng”

Giá cà phê hôm nay 15/11

Ngày 15/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tiếp tục giảm ngày thứ 5 liên tiếp, với mức giảm 2,74% (120 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 4.249 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,75% (120 USD/tấn), còn 4.223 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục giảm nhẹ 0,46% (1,9 US cent/pound) so với ngày hôm trước, xuống còn 399,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,25% (0,25 US cent/pound), đạt 374 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 108.700 - 110.500 đồng/kg, giảm tiếp 2.300 - 2.700 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 110.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 109.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 108.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 110.500 đồng/kg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ đối với một loạt mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò, cà chua, cà phê và chuối, khỏi các mức “thuế đối ứng” áp dụng rộng rãi đối với hầu hết mọi quốc gia và vùng lãnh thổ hồi đầu năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực lớn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của người dân Mỹ về tình trạng giá thực phẩm liên tục ở mức cao.

Quy định miễn trừ mới - có hiệu lực hồi tố vào nửa đêm 13/11 (giờ địa phương) - đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ trong lập trường của Tổng thống Trump, vốn lâu nay vẫn khẳng định rằng chính sách thuế nhập khẩu của ông không thúc đẩy lạm phát.

Động thái này được đưa ra sau một loạt chiến thắng của đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử cấp bang và địa phương ở Virginia, New Jersey và Thành phố New York hôm 4/11 vừa qua, trong đó cho thấy vấn đề về khả năng chi trả của người dân là một chủ đề quan trọng.

Theo TTXVN, trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã tập trung hoàn toàn vào vấn đề khả năng chi trả, đồng thời đổ lỗi rằng bất kỳ chi phí tăng thêm nào đều do các chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden, chứ không phải chính sách thuế quan của ông.

Người tiêu dùng Mỹ vẫn đang thất vọng với tình trạng giá thực phẩm cao, mà các nhà kinh tế cho rằng một phần là do thuế nhập khẩu và có thể tăng cao hơn nữa trong năm tới khi các công ty bắt đầu chuyển toàn bộ gánh nặng thuế nhập khẩu lên vai người tiêu dùng.

Tổng thống Trump đã đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu bằng cách áp đặt mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ mọi quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng với các mức thuế cụ thể khác nhau tùy theo từng bang.

Sắc lệnh mới ban hành ngày 14/11 tiếp nối các thỏa thuận thương mại khung được công bố trước đó cùng ngày, theo đó sẽ xóa bỏ thuế quan đối với một số loại thực phẩm và các mặt hàng khác nhập khẩu từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador, sau khi các thỏa thuận này được hoàn tất và giới chức Mỹ đang nhắm đến những thỏa thuận bổ sung để ký kết trước cuối năm nay.

Theo sắc lệnh, bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn đều sẽ được xử lý theo các quy tắc và thủ tục của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).