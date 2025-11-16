Động thái miễn thuế của Mỹ là tín hiệu tích cực cho ngành hồ tiêu Việt Nam

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 144.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 144.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 - 144.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.108 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.745 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm như cà phê, trà, trái cây nhiệt đới, nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) đánh giá, quyết định này là một tín hiệu tốt, sản phẩm gia vị nhập khẩu vào Mỹ có thể giảm rào cản thuế nếu thuộc diện bị miễn. Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ nếu doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận.

Tuy nhiên, VPSA lưu ý rằng việc miễn thuế đối ứng không có nghĩa là miễn tất cả thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận…

Ngoài ra, không phải tất cả sản phẩm nông nghiệp đều được miễn thuế. Dù gia vị được liệt kê trong danh sách, doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên kiểm tra chi tiết với nhà nhập khẩu Mỹ và cập nhật các rủi ro như tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS), kiểm nghiệm dư lượng, truy xuất nguồn gốc.

Theo số liệu của VPSA, trong tháng 10/2025, nước ta xuất khẩu 19.430 tấn hồ tiêu các loại, gồm 16.464 tấn tiêu đen và 2.966 tấn tiêu trắng, đạt kim ngạch 129,5 triệu USD.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 206.427 tấn hồ tiêu, gồm 176.577 tấn tiêu đen và 29.850 tấn tiêu trắng.

Tổng kim ngạch đạt 1,393 tỷ USD, trong đó tiêu đen chiếm 1,145 tỷ USD, tiêu trắng 244 triệu USD.

Dù sản lượng xuất khẩu giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2024, giá trị xuất khẩu vẫn tăng tới 25,4%, nhờ giá tiêu phục hồi mạnh trên thị trường quốc tế.

Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 44.262 tấn, chiếm 21,4% tổng lượng xuất khẩu, dù giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường khác duy trì hoặc tăng trưởng tốt, trong đó: UAE đạt 17.304 tấn, tăng 18,8%. Trung Quốc đạt 16.567 tấn, tăng 79,1%, trở thành điểm sáng nổi bật trong cơ cấu xuất khẩu. Ấn Độ đạt 11.370 tấn, tăng 20,6%. Đức đạt 10.198 tấn, giảm 25,8%.

Ngoài ra, một số thị trường tiềm năng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Thái Lan (29,1%), Ba Lan (23,7%), Thổ Nhĩ Kỳ (10,3%), Ai Cập (4,2%) và Hàn Quốc (2%).