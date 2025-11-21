Thanh tra tỉnh Sơn La: Xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, hoạt động hiệu quả

Thanh tra tỉnh Sơn La hoàn thành hàng nghìn cuộc thanh tra trên các lĩnh vực

Dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, cùng nhiều thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhìn lại dấu mốc lịch sử khi ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đặt nền móng cho hệ thống thanh tra Việt Nam.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thanh tra cả nước không ngừng lớn mạnh, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt vai trò giám sát quyền lực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Sơn La, Ban Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra tỉnh Sơn La) được thành lập năm 1963. Trong 62 năm qua, các thế hệ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành hàng nghìn cuộc thanh tra trên các lĩnh vực.

Tham mưu giải quyết hàng vạn đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần phòng ngừa vi phạm, phát hiện những sơ hở trong quản lý Nhà nước, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng hoa chúc mừng Thanh tra tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Giai đoạn 2020-2025, công tác thanh tra của tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới về phương pháp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; lựa chọn nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm. Thanh tra tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra.

Công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra được siết chặt, từng bước khắc phục tình trạng chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được rà soát, giải quyết dứt điểm.

Ngành Thanh tra tỉnh Sơn La cũng đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, giảm rõ rệt tình trạng tái khiếu nại và tái tố. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng với các giải pháp đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, gắn thanh tra chuyên ngành với phát hiện, xử lý tham nhũng; đồng thời tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Một dấu ấn quan trọng trong năm 2025 là việc triển khai Đề án sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến ngày 30/6/2025, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc sáp nhập cơ quan thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố vào Thanh tra tỉnh. Mô hình mới giúp tăng tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hạn chế trùng lặp nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm một đầu mối thống nhất, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Sơn La ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra Sơn La đối với sự phát triển của tỉnh. Trải qua hơn 6 thập kỷ, ngành Thanh tra tỉnh đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Ủy banNnhân dân tỉnh. Hàng chục tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua các cấp.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Thanh tra tỉnh trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc ban hành các quyết sách phù hợp thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, hoạt động thanh tra đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, mang lại kết quả rõ nét; riêng 5 năm qua, toàn ngành đã tiến hành trên 1.000 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng và xử lý nhiều sai phạm, tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ gốc; đổi mới hoạt động thanh tra, lựa chọn đúng trọng tâm, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, tài nguyên, đầu tư công, tài chính, ngân sách; xử lý nghiêm sai phạm; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, bản lĩnh, chuyên nghiệp, gương mẫu và khách quan, luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao tặng Bức trướng cho Thanh tra tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy truyền thống 80 năm của ngành Thanh tra Việt Nam và 62 năm của Thanh tra Sơn La, ông Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh, khẳng định: toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hoạt động thanh tra luôn đúng định hướng, thống nhất, hiệu quả. Ngành sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ thanh tra viên có bản lĩnh, đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phát huy phẩm chất “Mắt tinh - Tâm sáng - Trí sâu - Bản lĩnh thép”.

Đồng thời, tăng tốc chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ trong đánh giá rủi ro, phát hiện vi phạm.

Ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bức trướng cho Thanh tra tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 cá nhân; Tổng Thanh tra Chính phủ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 12 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 62 năm thành lập ngành Thanh tra Sơn La.