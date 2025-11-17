Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La: Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
17/11/2025 10:51 GMT +7
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sơn La dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, quảng trường Tây Bắc; dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La và dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, quảng trường Tây Bắc; dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La và dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ
chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh.
Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Người và các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển, giàu đẹp.
