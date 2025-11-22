Tổng thống Mỹ bãi bỏ mức thuế 40% đối với cà phê Brazil, giá cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 22/11

Ngày 22/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,37% (110 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.521 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,69% (125 USD/tấn), về mốc 4.506 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,59% (6,5 US cent/pound), đạt 400 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng giảm 1,9% (7,2 US cent/pound), còn 369,45 US cent/pound – mức thấp nhất trong hai tháng.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.500 – 112.500 đồng/kg, giảm từ 1.800 - 2.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 112.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.500 đồng/kg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế nhập khẩu 40% đối với các sản phẩm thực phẩm từ Brazil – gồm thịt bò, cà phê, ca cao và trái cây – vốn được áp dụng từ tháng 7.

Sắc lệnh có hiệu lực với các lô hàng từ ngày 13/11 trở đi và mở khả năng hoàn lại số thuế đã thu trước đó khi mức thuế vẫn đang được áp dụng.

Brazil vốn là nguồn cung chiếm khoảng một phần ba lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ – quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới – và gần đây cũng trở thành nhà cung cấp đáng kể thịt bò, đặc biệt loại dùng làm burger.

Năm nay, giá cà phê bán lẻ tại Mỹ đã từng tăng đến 40% do tác động của thuế nhập khẩu và các yếu tố thị trường như sản lượng sụt giảm do thời tiết.

Việc tăng giá thực phẩm là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền, theo kết quả thăm dò của Reuters .



Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil đã bày tỏ sự vui mừng trước việc thuế 40% bị dỡ bỏ.

Dự báo mới nhất của StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 có thể đạt khoảng 70,7 triệu bao, tăng 9,61% so với vụ trước.

Hiện tại, mùa thu hoạch cà phê lẽ ra phải sôi động nhưng mưa kéo dài khiến không khí trở nên trầm lắng. Thời tiết ẩm ướt khiến nhiều hộ dân không thể triển khai thu hái đúng thời điểm, làm cả vùng rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Trên nương, những rẫy cà phê ở khu vực Tây Nguyên phần lớn đã chín đỏ, nông dân chưa kịp thu hoạch, mưa kéo dài trong thời gian qua khiến quả rụng la liệt dưới gốc. Có vườn trái chín rộ, mưa lớn, nhân công không thu hoạch được, trái rụng tới 20%.

Thương nhân tại Đắk Lắk cho biết, một số trang trại cà phê ở vùng trũng thấp của Đắk Lắk đang bị ngập sâu trong nước. Mưa lớn vẫn tiếp diễn tại đây, khiến việc thu hoạch chậm lại. Nông dân trong tỉnh mới thu hoạch được 10% - 15% lượng cà phê và họ cần ánh nắng để phơi khô chúng.