Giá tiêu tăng, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể vì mưa lũ với cây tiêu, thị trường lo lắng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 147.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 147.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 147.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 146.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 146.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.104 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.673 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hạt tiêu toàn cầu có thể phục hồi lên khoảng 533.000 tấn vào năm 2026, với điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi và các chương trình phục hồi trang trại vẫn tiếp tục.

Biến động thời tiết tại nhiều vùng sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được dự kiến giảm nhẹ so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 520.000 tấn.

Dự báo, xu hướng tăng giá hạt tiêu trên thị trường thế giới cùng sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về trị giá, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

Brazil: Theo số liệu của Comexstat, tháng 10/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil đạt 6.209 tấn, trị giá 38,9 triệu USD, tăng 2,9% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với tháng trước, tăng 71,5% về lượng và tăng 66,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Brazil trong tháng 10/2025, đạt 811 tấn, giảm 26,9% so với tháng trước đó. Tiếp theo là xuất khẩu tới Việt Nam đạt 767 tấn, tăng 101,3% và Pakistan đạt 677 tấn, tăng 19,0% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, Brazil đã xuất khẩu 70.198 tấn hạt tiêu, trị giá 435,7 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và tăng 89,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, tăng 6,9% về lượng và tăng 115,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 10 tháng năm 2025 đạt 6.207 USD/tấn, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 101,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Brazil 10 tháng năm 2025, đạt 20.117 tấn, tăng 188,3% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 28,7% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của nước này. Tiếp theo là xuất khẩu tới Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đạt 7.298 tấn, chiếm 10,4%, tăng 1,7%; Ấn Độ đạt 6.145 tấn, chiếm 8,8%, tăng 10,5%; Maroc đạt 5.443 tấn, chiếm 7,8%, tăng 40,2% và Senegan đạt 5.217 tấn, chiếm 7,4% thị phần và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024.