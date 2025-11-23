Đặc sản chỉ có một tháng trong năm, cho thu nhập gấp 3-4 lần trồng lúa
23/11/2025 19:42 GMT +7
Củ niễng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình. Loại củ này có hương vị ngọt bùi, giàu dinh dưỡng, mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ nên được người tiêu dùng đặc biệt săn đón.
6 điều đại kỵ khi ăn gạo lứt ai cũng cần biết để tránh gây hại sức khỏe
Gạo lứt được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất vượt trội. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, những lợi ích này có thể bị giảm sút, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những lưu ý ai cũng nên biết khi ăn gạo lứt để tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe.
Cây thuốc quý mọc tua tủa khắp nơi, nhiều người tiếc hùi hụi vì toàn ngó lơ
Cỏ thài lài, một loại cây mọc hoang dại quen thuộc với người dân Việt Nam, thường bị xem nhẹ như một loài cỏ dại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ẩn chứa bên trong loài cây nhỏ bé này là vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời.
Bộ phận tưởng vô dụng của con lợn lại "siêu dinh dưỡng", ai biết cũng ngỡ ngàng
Từ xưa đến nay, bộ phận này thường bị coi là phần bỏ đi của con lợn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó lại chứa đựng vô vàn dưỡng chất quý giá và mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.