Đặc sản chỉ có một tháng trong năm, cho thu nhập gấp 3-4 lần trồng lúa

Gạo lứt được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất vượt trội. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, những lợi ích này có thể bị giảm sút, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những lưu ý ai cũng nên biết khi ăn gạo lứt để tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe.