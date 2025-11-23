Bộ phận tưởng vô dụng của con lợn lại "siêu dinh dưỡng", ai biết cũng ngỡ ngàng

Hỗ trợ xương khớp chắc khỏe

Collagen trong bì lợn còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự linh hoạt của khớp, giúp giảm đau và ngăn ngừa các bệnh về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương. Collagen giúp tăng cường mật độ xương, giúp xương chắc khỏe hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bổ sung collagen chỉ là một phần trong việc duy trì sức khỏe xương khớp. Để có một hệ xương khớp khỏe mạnh, bạn cũng cần có một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bì lợn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Ngoài tác dụng điều hòa cholesterol, chất béo không bão hòa đơn trong bì lợn còn có thể giúp giảm huyết áp, một yếu tố nguy cơ quan trọng khác của bệnh tim mạch. Huyết áp cao có thể làm tăng áp lực lên thành động mạch, gây tổn thương và làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bì lợn cũng chứa một lượng calo đáng kể, vì vậy nên tiêu thụ với lượng vừa phải, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Bì lợn tưởng vô dụng nhưng lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Tăng cường hệ miễn dịch

Bì lợn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là kẽm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật. Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Khi hệ miễn dịch hoạt động quá khích, có thể dẫn đến các bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các tế bào và mô khỏe mạnh của cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Gelatin trong bì lợn hoạt động như một chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường ruột.

Ngoài ra, gelatin còn có khả năng bảo vệ niêm mạc ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh về đường ruột như viêm loét đại tràng. Gelatin tạo thành một lớp màng bảo vệ trên niêm mạc ruột, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại và các chất độc hại, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm và tổn thương ruột.

Giúp ngủ ngon

Một số nghiên cứu cho thấy rằng bì lợn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Cơ chế hoạt động của collagen trong việc cải thiện giấc ngủ vẫn đang được nghiên cứu, nhưng các nhà khoa học cho rằng collagen có thể tác động đến hệ thần kinh thông qua một số cơ chế. Collagen có thể giúp tăng cường sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và melatonin, hai hormone có vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Serotonin giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, trong khi melatonin giúp điều hòa chu kỳ thức - ngủ của cơ thể.

Cải thiện sức khỏe làn da, hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng collagen dồi dào trong bì lợn giúp tăng cường độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da. Collagen còn giúp da giữ ẩm, ngăn ngừa khô da và các vấn đề về da như chàm, vẩy nến. Protein trong bì lợn giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Protein còn giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, giúp bạn đốt cháy calo ngay cả khi nghỉ ngơi.