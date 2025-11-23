Giá cà phê có tuần bật tăng mạnh, mưa lũ và ngập úng làm chậm quá trình thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 23/11

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng tới 6,4% (272 USD/tấn) so với tuần trước, đạt 4.521 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 6,7% (283 USD/tấn), lên mức 4.506 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 chỉ tăng nhẹ 0,1% (0,2 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 400 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,2% (4,6 US cent/pound), còn 369,45 US cent/pound – mức thấp nhất trong hai tháng.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.500 – 112.500 đồng/kg, giảm từ 1.800 - 2.300 đồng/kg so với hôm qua nhưng tăng 2.000 – 2.800 đồng/kg (1,8 – 2,6%) so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 112.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.500 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 11/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do nguồn cung bị gián đoạn và tồn kho giảm. Tại Việt Nam, mưa lớn kéo dài ở Tây Nguyên khiến thu hoạch và vận chuyển gặp khó khăn, khiến lượng cà phê Robusta trên thị trường giảm rõ rệt.

Trong khi đó, tại Brazil, giá cà phê Arabica chịu áp lực từ mức thuế nhập khẩu cao vào Hoa Kỳ, trong khi tồn kho đạt chuẩn giảm xuống mức thấp. Tính đến ngày 18/11/2025, tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm, còn 396.513 bao. Tồn kho cà phê Robusta trên ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, còn 5.648 lô. Nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu rang xay duy trì ổn định khiến giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng.

Dự báo, trong ngắn hạn giá cà phê thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế và hoạt động mua vào của các quỹ đầu tư.

Những ngày giữa tháng 11/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm do nguồn cung tăng khi Việt Nam đang trong cao điểm vụ thu hoạch. Cụ thể: Giá cà phê vào ngày 19/11/2025 giảm từ 1.800 – 2.300 đồng/kg so với ngày 01/11/2025, dao động từ 113.700 – 114.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 2,0 nghìn tấn, trị giá 10,4 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 15,7% về trị giá so với tháng 9/2025; so với tháng 10/2024 giảm 25,2% về lượng và giảm 21,2% về trị giá.

Tính chung 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 35,2 nghìn tấn, trị giá 176,2 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, với giá xuất khẩu tăng mạnh.

Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ mức thuế 40% đối với một số nông sản của Brazil, bao gồm cà phê, thịt bò và trái cây, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang nỗ lực nhằm kéo giảm giá lương thực trong nước, theo Financial Times.

Hôm 20/11, Nhà Trắng đã mở rộng danh mục các mặt hàng được miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu cao áp lên phần lớn hàng hóa Brazil từ tháng 8, với lý do “những tiến triển ban đầu” trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

Động thái này được xem là một thắng lợi đối với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

Đợt miễn giảm thuế lần này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump hạ mức thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng nông sản toàn cầu không được trồng ở Mỹ, trong bối cảnh ông phải đối mặt với kết quả thăm dò không thuận lợi về cách ông xử lý lạm phát và kinh tế.