Việt Nam có loại “nhân sâm xanh” giá rẻ, ăn vào bổ máu lại cực tốt cho tim mạch

Kiểm soát lượng đường trong máu

Đây là một trong những công dụng nổi bật nhất của đậu bắp. Chất xơ hòa tan (soluble fiber) và các hợp chất tương tự insulin trong đậu bắp có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột vào máu. Điều này giúp ổn định nồng độ glucose huyết, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp tăng cường khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, chất nhầy đặc trưng của đậu bắp (do chất mucopolysaccharide và collagen) có tác dụng như một chất nhuận tràng tự nhiên, bôi trơn đường ruột, giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón.

Giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mucilage trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột trong quá trình tiêu hóa. Sự liên kết này giúp bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể qua phân thay vì được hấp thụ vào máu. Bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL), đậu bắp góp phần bảo vệ động mạch, giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chứa chất chống oxy hóa chống lại gốc tự do

Đậu bắp chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa nhóm polyphenol (như flavonoid và isoquercetin) cùng với vitamin A và vitamin C. Những chất này chiến đấu chống lại các gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và lão hóa sớm, đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe não bộ và tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa thiếu máu

Hàm lượng citamin C cao trong đậu bắp là yếu tố quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, kích thích sản xuất tế bào bạch cầu. Ngoài ra, đậu bắp còn giàu sắt, folate và vitamin K, những thành phần cần thiết cho quá trình tạo máu. Ăn đậu bắp thường xuyên giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu.

Giúp giảm cân và duy trì vóc dáng

Với hàm lượng calo thấp (khoảng 33 calo/100g) và chất xơ cao, đậu bắp là thực phẩm lý tưởng cho người muốn giảm cân. Chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu, từ đó hạn chế ăn vặt và giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể, hỗ trợ hiệu quả quá trình kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sức khỏe xương

Đậu bắp là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, rất quan trọng cho xương chắc khỏe. Trong nửa cốc đậu bắp nấu chín, bạn sẽ nhận được khoảng 6% lượng canxi cần thiết mỗi ngày. Hơn nữa, đậu bắp còn chứa nhiều vitamin K, một loại vitamin ít được biết đến. Vitamin K là một vitamin tan trong chất béo mà bạn cần để phát triển và duy trì sức mạnh của xương. Nửa cốc đậu bắp nấu chín cung cấp 27% lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày.

Hỗ trợ làm đẹp da

Đậu bắp chứa vitamin A và C, vì vậy uống nước đậu bắp có thể có lợi cho da. Vitamin A tan trong chất béo và hỗ trợ miễn dịch da, giúp chống nhiễm trùng và viêm nhiễm. Vitamin C kích thích tổng hợp collagen và cung cấp khả năng chống oxy hóa chống lại tia cực tím (UV). Điều quan trọng cần nhớ là nước ngâm quả đậu bắp sẽ không cung cấp lượng chất dinh dưỡng tương đương với đậu bắp sống nguyên quả.