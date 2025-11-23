6 điều đại kỵ khi ăn gạo lứt ai cũng cần biết để tránh gây hại sức khỏe

Tránh ăn quá nhiều gạo

Việc ăn quá nhiều gạo lứt mỗi ngày là điều cần tránh. Mặc dù giàu chất xơ, nhưng tiêu thụ một lượng quá lớn chất xơ có thể gây chướng bụng, khó tiêu và cản trở sự hấp thu một số chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Hơn nữa, gạo lứt có chứa axit Phytic (phytate), nếu ăn quá mức có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và canxi của cơ thể.

Không thay thế hoàn toàn gạo trắng

Bạn không nên thay thế hoàn toàn gạo trắng bằng gạo lứt trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt là với những người có nhu cầu dinh dưỡng cao (như phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên, người lao động nặng) hoặc người đang gặp vấn đề về tiêu hóa. Gạo lứt tuy tốt nhưng vẫn cần sự đa dạng dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác như rau xanh, protein và chất béo lành mạnh để đảm bảo sự cân bằng.

Tránh ăn gạo lứt cùng với thực phẩm khó tiêu hóa khác

Chế độ ăn gạo lứt được khuyến nghị nên đi kèm với các thực phẩm nhẹ nhàng, dễ tiêu và giàu rau xanh. Việc kết hợp gạo lứt với lượng lớn các thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, quá cay, hoặc quá ngọt, hoặc thực phẩm chế biến sẵn là điều nên tránh. Gạo lứt đã yêu cầu nhiều năng lượng và thời gian để tiêu hóa; việc kết hợp với các món khó tiêu khác sẽ càng tạo thêm áp lực lớn lên dạ dày và đường ruột của bạn, làm quá trình tiêu hóa chậm lại và gây khó chịu.

Nhai kỹ gạo nứt khi ăn

Gạo lứt có kết cấu hạt cứng và dai hơn gạo trắng rất nhiều. Nếu bạn có thói quen nuốt vội, dạ dày sẽ phải làm việc quá sức để xử lý các hạt cơm chưa được nghiền nhỏ. Việc này không chỉ dẫn đến việc tiêu hóa không triệt để, có thể gây đau dạ dày và khó hấp thu dinh dưỡng, mà còn làm bạn nhanh đói hơn. Để khắc phục, hãy tập thói quen nhai thật kỹ. Mỗi miếng cơm gạo lứt nên được nhai ít nhất 30-40 lần cho đến khi gần như tan ra trong miệng, giúp tiêu hóa tốt và tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Người tiêu hóa kém cần hạn chế ăn gạo lứt

Những người có chức năng tiêu hóa kém, người già, trẻ nhỏ hoặc người mắc các bệnh lý như viêm loét dạ dày, suy thận cần hạn chế hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi ăn gạo lứt. Hàm lượng chất xơ cao và độ cứng của hạt gạo lứt có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý hiện có.

Ngâm gạo lứt trước khi nấu

Đây là điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý. Khác với gạo trắng, gạo lứt chứa một lượng đáng kể axit phytic – một chất kháng dinh dưỡng tự nhiên. Nếu bạn bỏ qua bước ngâm, axit phytic sẽ liên kết với các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, canxi trong gạo và thức ăn, khiến cơ thể khó hấp thu chúng, làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của bữa ăn. Đồng thời, việc không ngâm cũng khiến hạt gạo cứng và khó tiêu hóa hơn. Do đó, hãy luôn ngâm gạo lứt trong nước ấm ít nhất 6-8 tiếng hoặc qua đêm để trung hòa axit phytic và làm mềm hạt gạo.