Loại củ ví như "sâm trong nước", giàu dinh dưỡng lại giúp giảm cân, dân sành ăn đang săn lùng

Củ niễng còn được gọi là "lúa hoang", thực chất là một cây thuộc họ lúa. Bình thường, cây niễng không hề có giá trị kinh tế gì. Nhưng nhắc đến những món rau củ đậm hương vị mùa thu đông, những dân sành ăn không thể bỏ qua củ niễng, đặc sản Ninh Bình. Củ niễng là phần thân non của cây niễng, dáng giống cây sả, nhưng lại có hương vị và cách chế biến hoàn toàn khác.

Củ niễng là đặc sản Ninh Bình được nhiều người thích. Ảnh HM.

Củ niễng được trồng ở nhiều nơi, nhưng thơm và giòn ngon vẫn là ở Nam Định (cũ), nay là đặc sản Ninh Bình. Thời gian xuất hiện củ niễng ngắn, chỉ khoảng hơn tháng từ giữa tháng 10 trở ra.

Củ niễng được dân gian gọi là "thủy trung sâm", loại củ giàu năng lượng và tốt cho sức khỏe. Chúng có vị ngọt nhẹ, giòn, thơm tự nhiên và chứa nhiều dưỡng chất như: Vitamin C, vitamin E, sắt, canxi, selen, carotene, kali và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể con người.

Đây là một loại rau lý tưởng giành cho người giảm cân, vừa ngon vừa tạo cảm giác no lâu. Loại rau này thích hợp cho những bệnh nhân cao huyết áp hoặc mắc các bệnh tim mạch, giúp kiểm soát huyết áp. Nó cũng thích hợp với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như tiểu đường...

Củ niễng.

Phụ nữ nên ăn nhiều loại rau này hơn vì nó có chứa chất có thể loại bỏ các loại oxy phản ứng trong cơ thể và ức chế hoạt động của tyrosinase, từ đó ngăn chặn việc sản xuất melanin.

Nói một cách đơn giản, loại rau này có tác dụng làm trắng và dưỡng da, giúp chúng ta không bị sạm da dưới cái nắng gay gắt của của tiết thu này.

Chị Nguyễn Thị Hoa – một tiểu thương bán củ niễng cho hay: "Nếu như trước kia, củ niễng là rau bỏ đi, nay lại thành đặc sản đắt khách, những người thành phố phải dặn trước hoặc đi chợ sớm mới có vì rất nhanh hết. Giá niễng vào mùa dao động từ 25.000 – 50.000 đồng/bó tùy theo độ tươi non của rau".

Theo chị Hoa, lựa chọn được củ niễng tươi ngon sẽ quyết định đến độ ngon của món ăn. Bởi vậy, củ niễng muốn ngon phải mua từ buổi sáng sớm để đảm bảo luôn tươi và mọng nước.

Khi mua mọi người nên chọn những củ mập, to, bề mặt căng tròn, cầm nặng tay. Lớp vỏ ngoài của củ niễng phải tươi, không dập nát. Thường những củ có vỏ màu xanh mạ hoặc hơi ngả sang tím là tươi ngon. Củ non thì ngọt thanh, khi chế biến sẽ giữ được độ giòn, ngọt.

Món niễng xào thịt bò có vị thơm ngọt đậm đà của thịt bò tươi, ngọt giòn, thanh của củ niễng.

Củ niễng có thể chế biến được nhiều món, như, niễng xào hành, xào trứng, xào tim cật... Nhưng ngon nhất vẫn là củ niễng xào thịt bò. Hoặc món củ niếng kho cá cũng rất ngon.

Khi ăn củ niễng cần lưu ý những điểm sau: Chỉ ăn chín kỹ hoặc sơ chế sạch sẽ, tránh ăn sống phần bị đen, người có thể trạng hàn, tiêu chảy hoặc phụ nữ có thai nên hạn chế. Cần bảo quản củ niễng đúng cách để giữ được độ tươi ngon.

- Không ăn với mật ong: Tuyệt đối không kết hợp củ niễng với mật ong.

- Bảo quản đúng cách: Nên bảo quản củ niễng trong tủ lạnh để giữ độ tươi ngon lâu hơn, tránh để ngoài không khí quá lâu sẽ bị thâm.