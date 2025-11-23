Xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc ở Sơn La

Clip: Đời sống văn hóa mới trong cộng đồng đa dân tộc ở Sơn La

Người dân Sơn La đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La những năm gần đây đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ thành thị đến nông thôn, vùng biên giới, mọi tầng lớp nhân dân đều chung tay bồi đắp môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững, Sơn La đã triển khai nhiều kế hoạch, chính sách đồng bộ nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng văn hóa cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo từng đợt, từng chủ đề, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động hướng về cơ sở.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được khuyến khích phát triển rộng khắp, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng, 500 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên. Các đội văn nghệ được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm để mua trang phục, đạo cụ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các bản, tổ dân phố.

Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng. Ảnh: Văn Ngọc

Tại bản Lụa, phường Chiềng Cơi (Sơn La), bà Quàng Thị Nhọt phấn khởi chia sẻ: Đội văn nghệ chúng tôi có hơn 20 thành viên. Mỗi tối cuối tuần, bà con lại tập trung tại nhà văn hóa để luyện tập các điệu múa, điệu hát mang đậm bản sắc dân tộc mình. Qua sinh hoạt, chúng tôi được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Không chỉ hoạt động văn nghệ, ở nhiều địa phương, tinh thần tự nguyện, đồng lòng còn được thể hiện rõ qua việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư.

Bản Panh, phường Chiềng An với hơn 620 nhân khẩu thuộc ba dân tộc Thái, Kinh và Mường cùng sinh sống. Ông Lò Văn Chơ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Panh, cho biết: Từ nhiều năm nay, bản đã duy trì các đội văn nghệ, đội thể thao của thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi. Mọi hoạt động đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện, mong muốn xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó và phát triển.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, sinh hoạt cộng đồng được triển khai nghiêm túc, trở thành tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”. Qua đó, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, tự giác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trật tự, an toàn.

Nhân dân các dân tộc bản Panh, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Văn Ngọc

Từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Theo ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, để phong trào đi vào chiều sâu, ngành văn hóa đã ban hành hướng dẫn cụ thể cho các địa phương; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan như băng rôn, pano, khẩu hiệu, xe lưu động.

Hằng năm, Sở tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ phong trào, bình đẳng giới, xây dựng quy ước, hương ước; xây dựng các đội văn nghệ mẫu, câu lạc bộ văn hóa, nghệ nhân truyền dạy di sản… Những hoạt động này giúp phong trào phát triển bền vững, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hội phụ nữ xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Văn Ngọc

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Sơn La đang tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2024, toàn tỉnh đạt kết quả nổi bật: Từ các mô hình tiêu biểu, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã lan tỏa sâu rộng, đạt được nhiều kết quả khởi sắc qua từng năm. Năm 2024, toàn tỉnh có 78,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tăng 2,9% so với năm 2023) và 53,9% bản, tổ dân phố đạt văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 23,4%.

Toàn tỉnh có trên 92% số tổ, bản, tiểu khu có nhà văn hóa, được sử dụng là nơi sinh hoạt cộng đồng hiệu quả; 100% tổ, bản, tiểu khu có quy ước, hương ước đúng quy định.

Sơn La đang từng bước thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Văn Ngọc

Sức lan tỏa của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng giúp cho các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả thiết thực tại cơ sở, như: Phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... giúp phát huy vai trò đầu tàu của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, củng cố tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn minh và kỷ cương xã hội.

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

