Loại củ là "thần dược tự nhiên" giúp ngủ ngon, phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, giá rẻ bán đầy chợ Việt

Uống nước gừng buổi sáng - thải độc tốt nhất

Một số người nhận thấy uống nước gừng vào buổi sáng đạt được hiệu quả tốt nhất. Họ cho rằng việc này sẽ khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và kiềm chế cơn thèm ăn, từ đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Loại củ là "thần dược tự nhiên" giúp phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, giá rẻ bán đầy chợ Việt- Ảnh 1.Ảnh minh họa.

Do những lợi ích tiềm tàng của gừng đối với hệ miễn dịch, một số người cũng tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus, giúp làm dịu dạ dày, thải độc và cung cấp nước cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày sau một đêm dài, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên.

Uống nước gừng sau bữa ăn - tốt cho tiêu hóa

Nếu bạn gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm giác nặng bụng sau khi ăn, một cốc nước gừng có thể là giải pháp hiệu quả. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong gừng như gingerols và shogaols giúp kích thích quá trình tiêu hóa và lưu thông thức ăn trong đường ruột, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu.

Theo một nghiên cứu được đề cập trên Healthline, gừng có thể giúp giảm tình trạng chậm làm rỗng dạ dày, một trong những nguyên nhân gây khó tiêu.

Cách làm nước gừng đơn giản tại nhà

Nước gừng rất dễ làm. Chỉ cần nước và gừng là đủ, mặc dù nhiều công thức còn thêm chất tạo ngọt như mật ong và nước cốt chanh để cân bằng hương vị. Bạn có thể uống lạnh nếu thích uống lạnh.

Cách dùng củ gừng chữa cảm lạnh và đau họng hiệu quả: "Cách sử dụng củ gừng để trị cảm lạnh tại nhà" là câu hỏi nhiều người quân tâm. Các chuyên gia khuyên dùng:

Trà gừng nóng: 3-5 lát gừng tươi, 250ml nước sôi, thêm mật ong và chanh. Vậy trà gừng có tác dụng gì? Uống 2-3 lần mỗi ngày sẽ giúp giữ ấm cơ thể, làm loãng đờm và giảm viêm họng.

Loại củ là "thần dược tự nhiên" giúp phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, giá rẻ bán đầy chợ Việt- Ảnh 2.Ảnh minh họa.

Gừng mật ong: Bạn có thể trộn gừng giã nhuyễn với mật ong theo tỷ lệ 1:3. Ngậm hỗn hợp này từ 2 đến 3 lần mỗi ngày sẽ giúp giảm ho rõ rệt.

Tác dụng của củ gừng đối với đau xương khớp: Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất gừng có khả năng giảm cảm giác đau và cải thiện độ linh hoạt của khớp ở những người mắc bệnh viêm khớp.

Vậy việc uống trà gừng hàng ngày có tốt không? Câu trả lời là có, nếu sử dụng 1–2g gừng mỗi ngày. Gừng mang lại những như: Ngăn chặn phản ứng viêm; Tăng cường tuần hoàn máu; Giảm tình trạng cứng khớp vào buổi sáng...

Loại củ là "thần dược tự nhiên" giúp phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, giá rẻ bán đầy chợ Việt- Ảnh 3.Ảnh minh họa.

4 nhóm người không nên uống trà gừng

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng: Gừng có tính nhiệt cao, có khả năng tác động mạnh đến vùng niêm mạc dạ dày. Người đang bị kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc viêm loét dạ dày, tá tràng không nên sử dụng gừng để tránh tăng kích ứng, làm hệ tiêu hóa bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Người bị bệnh gan: Người bị bệnh gan cấp tính, mạn tính, xơ gan, viêm gan không nên sử dụng gừng. Nguyên liệu này có thể làm kích thích hoạt bài tiết của tế bào gan. Về lâu dài, nó sẽ làm bệnh gan càng thêm nghiêm trọng.

Người bị bệnh sỏi mật: Người bị bệnh sỏi mật không nên uống trà gừng. Gừng có tính cay nóng, có thể làm các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật. Thường xuyên ăn gừng hoặc uống nước gừng sẽ làm việc sử dụng thuốc điều trị sỏi mật (để tiêu sỏi hoặc đẩy sỏi ra ngoài) sẽ không còn tác dụng.

Người huyết áp cao: Người bị huyết áp thấp có thể sử dụng trà gừng để cải thiện tình trạng hạ huyết áp. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao không nên uống loại nước này, nhất là trong lúc huyết áp đang tăng cao. Nước gừng có thể làm tình trạng tăng huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn, tăng nguy cơ bị vỡ động mạch, tai biến.

Người đang sốt: Người có thân nhiệt cao, đang sốt không nên uống trà gừng và ăn các món chứa gừng. Đặc biệt, người bị sốt do cảm nắng tuyệt đối không được uống trà gừng. Gừng có tính nóng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, gây nguy hiểm.

Gừng kho gà là món ngon mùa đông.

Ngoài ra, một số điều cần lưu ý khi sử dụng gừng để trị bệnh: Không phải ai cũng phù hợp để dùng gừng. Chuyên gia khuyến cáo bạn nên thận trọng khi sử dụng nếu: Bạn bị bệnh dạ dày nặng hoặc viêm loét; Đang điều trị bằng thuốc chống đông máu; Phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng…

Liều lượng an toàn là từ 3 đến 5 gram gừng tươi mỗi ngày. Củ gừng là một biện pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả, giá cả phải chăng và dễ thực hiện.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng gừng không thể thay thế cho các loại thuốc chữa bệnh. Việc áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng rất quan trọng.



