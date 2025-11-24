Giá tiêu tiếp tục tăng, mưa lũ có thể đẩy giá tiêu lên mốc cao mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (24/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.500 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 149.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 148.300 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 147.500 - 148.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (24/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.104 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.673 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Nếu thời tiết tiếp tục bất lợi, mưa tiếp tục diễn ra thì sản lượng tiêu vụ mới có thể giảm mạnh. Yếu tố này sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tiêu tăng. Tuần này chuyên gia cảnh báo giá tiêu nội địa có thể vượt mốc 150.000 đồng/kg.

Mưa lớn tại miền Trung - Tây Nguyên đang gây ra ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, cô lập nhiều khu dân cư và phát sinh các vụ tai nạn do vượt tràn nước xiết. Thực trạng trên gây lo ngại cho chất lượng hạt tiêu vụ tới. Vụ thu hoạch mới bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán.

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong nửa đầu tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu được 8.244 tấn hạt tiêu các loại, thu về 52,6 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu chính trong kỳ vừa qua bao gồm: Mỹ với 1.888 tấn, chiếm 22,9%; UAE đạt 1.480 tấn, chiếm 18% và Trung Quốc đạt 495 tấn, chiếm 6%. Như vậy, lũy kế từ đầu năm tính đến giữa tháng 11/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 1,45 tỷ USD, vượt qua mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dỡ bỏ thuế quan đối với các loại gia vị và nông sản của Ấn Độ, bao gồm hạt tiêu, trà, cà phê và một số mặt hàng khác, đã khiến các nhà xuất khẩu vui mừng. Tuy nhiên, các thương nhân và nông dân trong nước lại tỏ ra kém hào hứng, lo ngại rằng lợi ích này sẽ chủ yếu thuộc về nhóm vận động hành lang xuất nhập khẩu.

Theo Hiệp hội Thương mại Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ (IPSTA), chỉ riêng trong tháng 10/2025, đã có tới 1.671 tấn hạt tiêu được nhập vào Ấn Độ qua nhiều cảng khác nhau từ nhiều quốc gia. Sri Lanka đứng đầu với 654 tấn, tiếp theo là Việt Nam với 458 tấn và Brazil với 306 tấn.

Còn với Việt Nam, động lực tăng giá hạt tiêu trong nước còn đến từ thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hạt tiêu và các loại gia vị - nhóm hàng nước này không sản xuất được.

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong 10 tháng qua giảm mạnh 28,5%, chỉ còn 45.850 tấn. Chính vì vậy, quyết định miễn thuế của Mỹ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới.