Indonesia tiến gần đến mục tiêu tự cung tự cấp gạo, gạo Việt xoay sở bán thế nào?

Indonesia tuyên bố đã đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Antara cho biết, Indonesia đang trên đà đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo, viện dẫn sự gia tăng sản lượng giúp củng cố chủ quyền lương thực quốc gia.

"Nếu Chúa phù hộ, trong vòng ba tháng tới, nếu không có trở ngại lớn nào, chúng ta sẽ có thể tuyên bố Indonesia đã đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo", ông Sulaiman phát biểu hôm 3/10 tại Jakarta.

Ông cho biết chính phủ tiếp tục thúc đẩy các chương trình chiến lược, bao gồm phát triển các cánh đồng lúa mới, cải tạo hệ thống thủy lợi và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trích dẫn những đột phá và thành tựu sản xuất gần đây, ông Sulaiman nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ không cần nhập khẩu gạo trong năm nay. "Nếu Chúa phù hộ, với nguồn dự trữ dồi dào, năm nay sẽ không nhập khẩu gạo", ông nói.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), sản lượng gạo Indonéia từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025 ước tính đạt 33,19 triệu tấn, tăng 12,62% so với mức 29,47 triệu tấn cùng kỳ năm 2024.

Đây là mức sản lượng cao nhất trong 7 năm trở lại đây, vượt qua kỷ lục trước đó là 31,54 triệu tấn vào năm 2022.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Indonesia năm nay đạt 34,6 triệu tấn, trong khi FAO dự báo sản lượng lên tới 35,6 triệu tấn cho vụ mùa 2025/2026 - giúp Indonesia vững chắc trên con đường tự cung tự cấp gạo hoàn toàn.

Trước đó, Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) tuyên bố sản lượng gạo kỷ lục của nước này đã giúp giảm giá gạo trên toàn cầu và củng cố vị thế của Indonesia trong chuỗi cung ứng lương thực thế giới.

Theo thông tin từ Bapanas, sản lượng lúa gạo kỷ lục của Indonesia đã góp phần giảm giá gạo toàn cầu từ khoảng 650 USD/tấn xuống còn 371 USD/tấn.

Việc tăng cường sản xuất gạo trong nước không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn giúp củng cố Dự trữ Gạo của Chính phủ (CBP), hiện đạt khoảng 3,8 triệu tấn. Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) dự báo sản lượng gạo năm 2025 sẽ đạt 34,77 triệu tấn, tăng đáng kể so với mức 30,62 triệu tấn của năm trước, tạo ra lượng dư thừa khoảng 4,15 triệu tấn.

Còn theo Dự báo Cân bằng Gạo 2025 của Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas), nhu cầu tiêu thụ gạo năm nay của Indonesia được ước tính khoảng 30,97 triệu tấn, dẫn đến thặng dư sản xuất khoảng 3,8 triệu tấn giữa sản xuất và tiêu thụ.

Bộ trưởng Điều phối Lương thực Indonesia, Zulkifli Hasan, từng tuyên bố cách đây vài tháng rằng, Indonesia không còn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo sau khi sản lượng dư thừa trong năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

"Năm ngoái, chúng tôi đã nhập khẩu 4,52 triệu tấn gạo. Năm nay - không nhập khẩu. Sản lượng gạo của chúng tôi đã tăng 12,4% và dự kiến đạt 34 triệu tấn", ông Hasan phát biểu khi đó.

Với sản lượng thặng dư 4 triệu tấn, Indonesia sẽ không cần nhập khẩu gạo cho đến tháng 12/2025, ông nói thêm, đồng thời khẳng định Indonesia đã đạt mục tiêu tự cung tự cấp gạo "trong một thời gian rất ngắn" dưới thời Tổng thống Prabowo.

Phúc lợi của nông dân đã được cải thiện, nhờ sản lượng tăng và giá lúa khô thu hoạch cũng tăng, từ 6.000 Rp lên 6.500 Rp/kg.

"Giá lúa không bao giờ giảm xuống dưới 6.500 Rp - luôn ở mức cao hơn thế. Điều này có nghĩa là nông dân đang kiếm được nhiều tiền hơn. Với sản lượng tăng 13% và thặng dư 4 triệu tấn, lợi nhuận đang được chuyển trực tiếp cho họ", ông Hasan nói.

Ông cho rằng thành tựu này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ và cơ quan đang nỗ lực hướng tới tự cung tự cấp lương thực, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực nhanh chóng của đội ngũ lương thực quốc gia Indonesia trong việc ổn định sản xuất, phân phối và giá cả.

Ông Hasan khẳng định cam kết của Bộ Điều phối Lương thực Indonesia trong việc điều phối các chính sách lương thực nhằm đảm bảo mọi cơ quan phối hợp hoạt động nhịp nhàng và mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân và người dân.

Ông cho biết trong năm đầu tiên, Bộ Điều phối Lương thực Indonesia đã điều phối việc ban hành 7 Chỉ thị của Tổng thống, 6 Quy định của Tổng thống, 3 Sắc lệnh của Tổng thống và 2 Quy định của Chính phủ tập trung vào an ninh lương thực và năng lượng, ổn định giá cả, phát triển năng lượng từ rác thải và cải thiện sinh kế của nông dân.

Gạo Việt xoay sở bán thế nào, dự báo có những thay đổi ra sao?

Những thay đổi từ hai thị trường xuất khẩu gạo quan trọng nhất của Việt Nam là Philippines và Indonesia đã có những tác động khá mạnh đến tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay (25/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ít biến động và thấp giá, giao dịch trầm lắng.

Cụ thể, với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.300 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.200 đồng/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 311 - 315 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 448 - 452 USD/tấn.

Còn theo Cục Hải quan, trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt 339.281 tấn, trị giá 176,9 triệu USD, giảm mạnh 56,7% về lượng và 64,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 6,5% và giá trị giảm mạnh 23,8%. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã tích cực mở rộng thị trường sang các nước châu Phi, đặc biệt là Ghana và Bờ Biển Ngà. Bên cạnh việc chuyển hướng sang các nước châu Phi và châu Á khác, một số nhà xuất khẩu dự đoán nông dân ta sẽ chuyển sang sản xuất các giống gạo khác (nông dân sẽ chuyển sang sản xuất các giống nếp, ST25, Japonica và OM 5451) nếu nhu cầu từ Philippines, Indonesia tiếp tục giảm và không nhập gạo trong các tháng tới.

