Giá cà phê đầu tuần giảm, mưa lũ bất lợi ảnh hưởng ra sao đến giá tuần này?

Giá cà phê hôm nay 24/11

Ngày 24/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London đã tăng 6,4% (272 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 4.521 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 6,7% (283 USD/tấn), chốt ở mức 4.506 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,1% (0,2 US cent/pound), đạt 400 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,2% (4,6 US cent/pound), còn 369,45 US cent/pound – mức thấp nhất trong hai tháng.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.000 – 112.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 111.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.000 đồng/kg.

Tình hình thời tiết bất lợi với mưa lũ phức tạp tại khu vực Tây Nguyên làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trong vụ thu hoạch đang diễn ra.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 30,2 nghìn tấn, trị giá 146,0 triệu USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 39,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm nhẹ từ 19,69% trong 9 tháng năm 2024 xuống mức 19,04% trong 9 tháng năm 2025.

Trong những năm gần đây, thị trường cà phê Hàn Quốc cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt và bền vững. Theo dữ liệu từ Expert Market Research, quy mô thị trường cà phê Hàn Quốc năm 2024 đạt khoảng 12,46 tỷ USD và được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2025– 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,70%.

Nhu cầu tiêu dùng tăng chủ yếu nhờ tốc độ đô thị hóa cao, sự phổ biến của văn hóa quán cà phê và xu hướng chú trọng chất lượng, khi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm cao cấp hơn và đề cao trải nghiệm mang tính cá nhân. Bên cạnh đó, kênh bán lẻ trực tuyến tăng trưởng mạnh, thúc đẩy các hình thức mua định kỳ và thói quen pha chế tại nhà, tạo điều kiện cho các dòng sản phẩm như cà phê viên nén và cà phê rang xay phát triển nhanh hơn so với cà phê hòa tan. Mặc dù thị trường chịu áp lực từ cạnh tranh lớn và chi phí nguyên liệu tăng, triển vọng vẫn tích cực nhờ nhu cầu kết hợp giữa tiện lợi, chất lượng và ứng dụng công nghệ trong thói quen sử dụng cà phê của người tiêu dùng.

Để thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Sản phẩm phải được ghi nhãn tiếng Hàn, có chứng nhận phù hợp và bao bì thiết kế theo thị hiếu bản địa. Đồng thời, doanh nghiệp nên xây dựng quan hệ với nhà phân phối Hàn Quốc, tham gia các hội chợ chuyên ngành và đẩy mạnh tiếp thị số. Yếu tố then chốt là duy trì chất lượng ổn định và năng lực cung ứng bền vững, vốn là tiêu chí ưu tiên của các nhà nhập khẩu Hàn Quốc.