Loại cây dại có tên “nội tạng”, giá đắt đỏ ở nước ngoài và cực bổ dưỡng

Yếu tố thời tiết đang chi phối giá cà phê trên thị trường, trong khi vụ thu hoạch ở Tây Nguyên - vựa cà phê Robusta của Việt Nam bắt đầu được nối lại ở một số vùng sau mưa lũ, tình trạng ít mưa tại các vùng trồng chính của tại Brazil đẩy giá cà phê 2 sàn diễn biến ngược nhau.