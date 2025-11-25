Loại cây dại có tên “nội tạng”, giá đắt đỏ ở nước ngoài và cực bổ dưỡng
25/11/2025 20:14 GMT +7
Loài cây dại ở vùng núi nước ta, mang cái tên "lạ tai" không chỉ là món ăn ngon mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe.
Các bản làng vùng cao của tỉnh Điện Biên những năm gần đây có “màu áo mới”. Đường bê tông thẳng tắp, những nương dứa trải dài mướt mắt, những tán chè cổ thụ xanh mát, đem lại niềm hy vọng cho đồng bào các dân tộc.
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman tái khẳng định sự lạc quan rằng, Indonesia đang trên đà đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo, viện dẫn sự gia tăng sản lượng giúp củng cố chủ quyền lương thực quốc gia.
Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.500 – 148.000 đồng/kg. Giá tiêu nội địa đã tăng khá mạnh trong tuần vừa qua, do lo ngại ảnh hưởng của mưa lũ đến sản xuất hạt tiêu và hiệu ứng tích cực từ động thái giảm thuế quan của Mỹ.
Yếu tố thời tiết đang chi phối giá cà phê trên thị trường, trong khi vụ thu hoạch ở Tây Nguyên - vựa cà phê Robusta của Việt Nam bắt đầu được nối lại ở một số vùng sau mưa lũ, tình trạng ít mưa tại các vùng trồng chính của tại Brazil đẩy giá cà phê 2 sàn diễn biến ngược nhau.