Giá cà phê Robusta tiếp đà giảm kéo dài, yếu tố thời tiết đang chi phối giá cả thị trường
25/11/2025 11:22 GMT +7
Yếu tố thời tiết đang chi phối giá cà phê trên thị trường, trong khi vụ thu hoạch ở Tây Nguyên - vựa cà phê Robusta của Việt Nam bắt đầu được nối lại ở một số vùng sau mưa lũ, tình trạng ít mưa tại các vùng trồng chính của tại Brazil đẩy giá cà phê 2 sàn diễn biến ngược nhau.
Giá cà phê hôm nay 25/11
Ngày 25/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,17% (53 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.451 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,91% (40 USD/tấn), đạt 4.313 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 đảo chiều tăng 1,86% (7,45 US cent/pound), lên mức 407,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,92% (7,1 US cent/pound), đạt 376,55 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 109.500 – 111.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 111.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 110.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 109.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 111.000 đồng/kg.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến trưa 23/11 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thiệt hại sơ bộ về kinh tế do các địa phương thống kê ước tính hơn 13.078 tỷ đồng. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng. Hàng trăm hecta cây trồng, trong đó có cà phê và hồ tiêu bị ảnh hưởng.
Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến giữa tháng 11/2025, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt gần 1,35 triệu tấn, kim ngạch đạt 7,64 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng tới 62,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Gần đây Arabica Việt Nam đang được quốc tế chú ý khi chất lượng ngày càng cải thiện và giá thấp hơn Arabica thế giới. Số liệu Cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 35.200 tấn, trị giá 176,2 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng chủ lực gồm Robusta, Arabica và cà phê chế biến. Việt Nam duy trì là thị trường cung cấp cà phê số 2 cho Hàn Quốc với 19% thị phần, chỉ sau Brazil 28%.
Tuần này, giá cà phê trên các sàn sẽ khó đoán khi rơi vào dịp Lễ Tạ ơn ở các nước phương Tây. Ngoài các sàn nghỉ lễ (vào thứ 5 tới) thì một số nhà đầu tư cũng chủ động nghỉ thêm, khiến giao dịch kém sôi động.
Reuters dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Cà phê Hòa tan Brazil cho biết, Brazil có nguy cơ đánh mất thị phần cà phê hòa tan tại thị trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump giữ nguyên mức thuế 50% đối với mặt hàng này, đồng thời cắt giảm thuế đối với cà phê nhân.
Giá cà phê đầu tuần giảm, mưa lũ bất lợi ảnh hưởng ra sao đến giá tuần này?
Ghi nhận hôm nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg, xuống còn 111.000 – 112.000 đồng/kg.
Cà phê bổ sung siêu thực phẩm trở thành trào lưu "hot", các chuỗi lớn như Starbucks sẽ sớm chạy theo "trend"
Rất có thể đến năm 2026, món cà phê quen thuộc của mọi người sẽ trở nên bổ dưỡng hơn nhiều, khi xu hướng “functional coffee” – cà phê chức năng hay cà phê bổ sung siêu thực phẩm - trở thành hot trend mới, theo tờ báo Anh Daily Mail.
Giá cà phê có tuần bật tăng mạnh, mưa lũ và ngập úng làm chậm quá trình thu hoạch
Kết thúc tuần, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.500 – 112.500 đồng/kg, tương ứng tăng 2.000 – 2.800 đồng/kg (1,8 – 2,6%) so với tuần trước.
Tổng thống Mỹ bãi bỏ mức thuế 40% đối với cà phê Brazil, giá cà phê quay đầu giảm mạnh
Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế nhập khẩu 40% đối với các sản phẩm thực phẩm từ Brazil – gồm thịt bò, cà phê, ca cao và trái cây – vốn được áp dụng từ tháng 7.
Chế Á, “thủ phủ” cà phê mới trên vùng cao Quài Tở
Bản Chế Á, xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên), nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, là điểm sáng trong phát triển mô hình trồng cà phê ở Quài Tở. Những ngôi nhà đơn sơ năm nào nay dần nhường chỗ cho các nếp nhà mái đỏ kiên cố, bề thế. Con đường vào bản mùa thu thơm mùi cà phê chín, từng bao quả đỏ được gùi xuống từ các sườn đồi, tiếng nói cười rộn rã trong mùa thu hoạch.