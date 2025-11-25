Giá cà phê Robusta tiếp đà giảm kéo dài, yếu tố thời tiết đang chi phối giá cả thị trường

Giá cà phê hôm nay 25/11

Ngày 25/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,17% (53 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.451 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,91% (40 USD/tấn), đạt 4.313 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 đảo chiều tăng 1,86% (7,45 US cent/pound), lên mức 407,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,92% (7,1 US cent/pound), đạt 376,55 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 109.500 – 111.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 111.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 110.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 109.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 111.000 đồng/kg.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến trưa 23/11 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thiệt hại sơ bộ về kinh tế do các địa phương thống kê ước tính hơn 13.078 tỷ đồng. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng. Hàng trăm hecta cây trồng, trong đó có cà phê và hồ tiêu bị ảnh hưởng.

Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến giữa tháng 11/2025, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt gần 1,35 triệu tấn, kim ngạch đạt 7,64 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng tới 62,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây Arabica Việt Nam đang được quốc tế chú ý khi chất lượng ngày càng cải thiện và giá thấp hơn Arabica thế giới. Số liệu Cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 35.200 tấn, trị giá 176,2 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng chủ lực gồm Robusta, Arabica và cà phê chế biến. Việt Nam duy trì là thị trường cung cấp cà phê số 2 cho Hàn Quốc với 19% thị phần, chỉ sau Brazil 28%.

Tuần này, giá cà phê trên các sàn sẽ khó đoán khi rơi vào dịp Lễ Tạ ơn ở các nước phương Tây. Ngoài các sàn nghỉ lễ (vào thứ 5 tới) thì một số nhà đầu tư cũng chủ động nghỉ thêm, khiến giao dịch kém sôi động.

Reuters dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Cà phê Hòa tan Brazil cho biết, Brazil có nguy cơ đánh mất thị phần cà phê hòa tan tại thị trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump giữ nguyên mức thuế 50% đối với mặt hàng này, đồng thời cắt giảm thuế đối với cà phê nhân.