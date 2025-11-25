Giá tiêu được dự báo bất ngờ trong năm 2026, có thể lên tới 200.000 đồng/kg?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.500 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 149.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 148.300 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 147.500 - 148.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.104 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.673 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Ngành hạt tiêu Việt Nam đang dần phục hồi sau giai đoạn suy giảm. Đến cuối năm 2024, diện tích chỉ còn khoảng 110.500 ha nhưng năng suất đạt 26 tạ/ha - gần gấp đôi mức trung bình thế giới, giúp sản lượng duy trì quanh 200.000 tấn. Tại Gia Lai, hơn 6.100 ha đang thu hoạch với năng suất khoảng 3,5 tấn/ha, cùng sự mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, Organic và Rainforest.

Tình hình thời tiết cuối năm 2025 gây nhiều áp lực khi bão số 13 đã làm ngập úng và gãy đổ hơn 11.800 ha cây trồng tại Gia Lai. Riêng các cây hạt tiêu, cà phê, chuối và chanh dây thiệt hại gần 49 ha, với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Một số khu vực sản xuất khác cũng chịu ảnh hưởng, khiến nhiều chuyên gia lo ngại sản lượng sau Tết có thể sụt giảm, dẫn nguồn DNVN.

Thị trường trong nước hiện còn đang phải đối mặt với lo ngại về nguồn cung do tình hình mưa lũ phức tạp tại các vùng trồng trọng điểm. Tình trạng ngập úng kéo dài có thể gây thối rễ, rụng lá và làm gia tăng nấm bệnh, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm sản lượng vụ mới.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.203 tấn hạt tiêu, thu về gần 52,85 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.432 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt hơn 1,44 tỷ USD.

Chuyên gia ngành hàng hạt tiêu nhận định, hạt tiêu Việt Nam có thể lập kỷ lục lịch sử trong xuất khẩu nhờ giá mặt hàng này tăng cao. Theo tính toán của chuyên gia, chu kỳ tăng giá có thể kéo dài hơn 10 năm. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa năm tới có thể cán mốc 200.000 đồng/kg.