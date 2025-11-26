Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII

Sơn La Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La xác định phương hướng nhiệm kỳ mới

Ngày 26/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII có Chủ đề: Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”; xây dựng Hội CCB tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai đồng bộ, bài bản, sau khi toàn tỉnh hoàn thành Đại hội cấp xã đúng tiến độ, chất lượng, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công sự kiện chính trị của lực lượng Cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Hội CCB tỉnh, đến ngày 31/10/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội Hội CCB cấp xã với 75/75 đơn vị tổ chức đúng kế hoạch. Các đại hội đều bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, thời gian không quá một nửa ngày, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội.



Trên cơ sở kết quả Đại hội cấp xã, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII được triển khai toàn diện. Về nội dung, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết nhiệm kỳ 2022–2025; xác định phương hướng nhiệm kỳ mới; tham gia ý kiến vào văn kiện của Trung ương Hội; bầu Ban Chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VIII.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày (dự kiến vào ngày 10 và 11/12/2025) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 332 đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Mạnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết Đại hội, Hội CCB tỉnh cũng chủ động chuẩn bị công tác tuyên truyền, khánh tiết, an ninh, hậu cần. Các chuyên trang, phóng sự về hoạt động của Hội và phong trào CCB làm kinh tế giỏi.

Đến thời điểm hiện tại, mọi mặt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VIII. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng đối với tổ chức Hội, mà còn là dịp phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định vai trò, đóng góp của các thế hệ Cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

