Sơn La: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII
26/11/2025 11:17 GMT +7
Sơn La tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII, đảm bảo chu đáo về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức.
Sơn La Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La xác định phương hướng nhiệm kỳ mới
Ngày 26/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII có Chủ đề: Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”; xây dựng Hội CCB tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp.
Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai đồng bộ, bài bản, sau khi toàn tỉnh hoàn thành Đại hội cấp xã đúng tiến độ, chất lượng, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công sự kiện chính trị của lực lượng Cựu chiến binh.
Theo Hội CCB tỉnh, đến
ngày 31/10/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội Hội CCB cấp xã với
75/75 đơn vị tổ chức đúng kế hoạch. Các đại hội đều bảo đảm nguyên tắc, thủ tục,
thời gian không quá một nửa ngày, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống
Hội.
Trên cơ sở kết quả Đại hội cấp xã, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII được triển khai toàn diện. Về nội dung, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: tổng kết nhiệm kỳ 2022–2025; xác định phương hướng nhiệm kỳ mới; tham gia ý kiến vào văn kiện của Trung ương Hội; bầu Ban Chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VIII.
Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày (dự kiến vào ngày 10 và 11/12/2025) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 332 đại biểu tham dự.
Cùng với việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết Đại hội, Hội CCB tỉnh cũng chủ động chuẩn bị công tác tuyên truyền, khánh tiết, an ninh, hậu cần. Các chuyên trang, phóng sự về hoạt động của Hội và phong trào CCB làm kinh tế giỏi.
Đến thời điểm hiện tại, mọi
mặt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để tổ chức thành
công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VIII. Đây không chỉ là sự kiện
quan trọng đối với tổ chức Hội, mà còn là dịp phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ
Hồ”, khẳng định vai trò, đóng góp của các thế hệ Cựu chiến binh trong sự nghiệp
xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.
Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn
Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.
Sơn La: Nâng cao năng lực, đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp cho nông dân
Sơn La đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực, đổi mới tư duy cho nông dân, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.
Thanh tra tỉnh Sơn La: Xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, hoạt động hiệu quả
Chiều 21/11, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025) và 62 năm thành lập ngành Thanh tra Sơn La.
Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo
Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” giữa núi rừng Tây Bắc thời thuộc Pháp, nơi hun đúc ý chí cách mạng, trở thành cái nôi lan tỏa ánh sáng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đại ngàn mênh mông.