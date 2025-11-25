Hỗ trợ hội viên nông dân kiến thức xây dựng nông thôn mới
25/11/2025 08:32 GMT +7
Chiều ngày 24/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La bế mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Nông dân Sơn La góp phần xây dựng nông thôn mới
Trong thời gian 1 ngày, 170 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các xã, phường; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; đại diện các HTX, tổ hợp tác trên đại bàn tỉnh Sơn La. Các học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề quan trọng như: mục tiêu, phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025;
Sản xuất nông sản hàng hóa theo cơ chế thị trường; phát triển nông nghiệp đa giá trị, nông nghiệp tuần hoàn; ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức sản xuất và hạch toán kinh tế trong nông nghiệp.
Việc bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, HTX, THT và chi hội nông dân nghề nghiệp góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất hiệu quả.
Qua đó thúc đẩy kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ, gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân đúng định hướng nông nghiệp hiện đại mà tỉnh Sơn La đang hướng tới, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
