Những cây thuốc trị mất ngủ vô cùng hiệu quả và lưu ý quan trọng khi sử dụng

Những cây thuốc trị mất ngủ hiệu quả

Cây lạc tiên: Lạc tiên là loại cây leo phổ biến, hoa trắng hoặc tím, quả chín vàng có vị ngọt thanh dễ chịu. Trong lạc tiên chứa alkaloid, flavonoid và vitamin, giúp an thần, giải nhiệt, tiêu viêm và loại bỏ căng thẳng, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tâm sen: Tâm sen có tác dụng ổn định huyết áp, giải nhiệt và an thần. Các hoạt chất như alcaloid, flavonoid và acid amin trong tâm sen giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Nụ hoa tam thất: Có thể dùng tươi hoặc khô, nụ hoa tam thất giàu saponin, acid amin và khoáng chất. Loại dược liệu này giúp điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch và cải thiện giấc ngủ.

Lá đinh lăng: Lá và rễ đinh lăng thường được dùng làm thuốc. Lá chứa glycosid, triterpen, alcaloid, tanin, saponin, acid amin và vitamin, có tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ, mặc dù hàm lượng dưỡng chất thấp hơn rễ cây. Khi sử dụng đúng cách, lá đinh lăng có thể mang lại hiệu quả đáng kể cho người mất ngủ.

Lưu ý khi sử dụng thảo dược trị mất ngủ

Các loại thảo dược trên chỉ hỗ trợ cải thiện triệu chứng, không thay thế thuốc điều trị nếu mất ngủ do bệnh lý. Trước khi sử dụng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sử dụng đúng liều lượng và kiên trì trong thời gian dài để đạt hiệu quả.

Chế biến không đúng cách có thể làm giảm dược tính, ảnh hưởng hiệu quả và sức khỏe.

Khi dùng dược liệu khô, mua tại cơ sở uy tín để tránh dược liệu mốc, chứa chất bảo quản hoặc nhầm lẫn.

Ngoài việc dùng thảo dược, người mất ngủ nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt:

Thiết lập đồng hồ sinh học: đi ngủ - thức dậy cùng giờ, hạn chế ngủ trưa quá nhiều.

Thư giãn trước khi ngủ: đọc sách, nghe nhạc nhẹ, thiền, hít thở sâu; tránh dùng điện thoại.

Hạn chế caffeine, nicotine, rượu bia.

Tăng cường vận động thể chất.

Duy trì chế độ ăn khoa học, tránh ăn quá no hoặc đồ khó tiêu trước khi đi ngủ.

Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và mát mẻ.

Áp dụng đúng cách các thảo dược và thói quen sinh hoạt sẽ giúp cải thiện giấc ngủ, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất.