Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh, nông dân Brazil đang trì hoãn bán cà phê ra thị trường

Giá cà phê hôm nay 26/11

Ngày 26/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London đạt 4.559 USD/tấn, đảo chiều tăng 2,38% (106 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, qua đó chấm dứt chuỗi 2 ngày giảm giá liên tiếp. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 cũng tăng 2,34% (101 USD/tấn), đạt 4.414 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 1,66% (6,75 US cent/pound), lên mức 414,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,79% (6,75 US cent/pound), đạt 383,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.300 – 112.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 1.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 111.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.300 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.000 đồng/kg.

Mưa lớn tại tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam tiếp tục làm chậm tiến độ thu hoạch.

Nhiều vườn cà phê đã chín đỏ nhưng vẫn chưa thể thu hoạch vì mưa kéo dài. Một số khu vực có gió mạnh làm rụng trái, gây không ít thiệt hại cho người trồng. Ngoài nỗi lo về thời tiết, tình trạng khan hiếm nhân công cũng khiến nông dân thấp thỏm.

Người dân địa phương phải tranh thủ lúc nắng ráo, tận dụng công lao động trong gia đình để thu hái. Các doanh nghiệp chuyên thu mua cà phê cũng đành đợi thời tiết trở lại bình thường, nắng dài ngày mới dám thuê nhân công thu hoạch.

Giá cà phê bật tăng sau khi Mỹ đã hạ thuế nhập khẩu cà phê cho cả cà phê Brazil. Tuy nhiên, thời tiết đều bất lợi cho nguồn cung cà phê ở 2 nước sản xuất lớn nhất là Việt Nam và Brazil nên các nhà đầu tư dự đoán giá cà phê vẫn nóng là điều dễ hiểu, dẫn nguồn Báo Người Lao động.

Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và cung ứng khoảng 1/3 sản lượng cà phê cho Mỹ - nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại thuế quan đối với cà phê Brazil có thể sẽ khơi thông nhanh chóng dòng chảy cà phê sang Mỹ, để làm đầy dự trữ cà phê đang cạn kiệt ở nước này.

Nông dân tại Brazil đang trì hoãn bán cà phê ra thị trường vì muốn chờ mức giá tốt hơn, trong khi lượng tồn kho tại các nước tiêu thụ vẫn ở mức thấp trong lịch sử.

Thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến giữa tháng 11/2025, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt gần 1,35 triệu tấn, kim ngạch đạt 7,64 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng tới 62,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuần này, giá cà phê trên các sàn sẽ khó đoán khi rơi vào dịp Lễ Tạ ơn ở các nước phương Tây. Ngoài các sàn nghỉ lễ (vào thứ 5 tới) thì một số nhà đầu tư cũng chủ động nghỉ thêm, khiến giao dịch kém sôi động.