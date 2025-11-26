Đổi thay từ chương trình 1719 ở xã khó khăn Phiêng Cằm

Ông Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La

Phiêng Cằm đầu tư cơ sở hạ tầng

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Phiêng Cằm (Sơn La) đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân địa phương.

Vượt hàng chục km đường đèo dốc quanh co, chúng tôi có mặt tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La, nơi còn nhiều khó khăn của tỉnh. Sự khắc nghiệt của địa hình thể hiện rõ ngay từ cung đường dẫn vào trung tâm xã. Núi nối núi, dốc nối dốc, những bản làng nằm khuất trong mây trắng. Đồng bào nơi đây chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú,… sống dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Giữa những khó khăn, khắc nghiệt, đổi thay đang hiện hữu từng ngày. Phiêng Cằm không còn là xã heo hút như trước, mà đang chuyền mình, sáng hơn, rộng mở hơn từ Chương trình 1719, Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phiêng Cằm là xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Trong căn phòng nhỏ, giản dị tại trụ sở Đảng ủy xã, ông Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm chia sẻ: Phiêng Cằm có 34 bản với hơn 2.832 hộ, 14.395 nhân khẩu, hơn 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình chia cắt, hạ tầng yếu, nhất là giao thông từng là rào cản lớn nhất của địa phương.

Từ các chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Phiêng Cằm đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Chương trình 1719, xã ưu tiên vốn đầu tư cho các tuyến đường liên bản: Nong Tầu Mông – Nong Nghè – Xà Nghè – Huổi Nhả – Phiêng Phụ A; tuyến Chiềng Dong – trung tâm xã. Song song đó là xây mới và sửa chữa 11 nhà văn hóa bản, nâng cấp hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.



Cảm nhận rõ sự đổi thay khi chúng tôi trở lại các bản Nong Tầu Mông, Nong Nghè, Xà Nghè, Huổi Nhả, Phiêng Phụ A, nơi đồng bào Mông và Khơ Mú sinh sống. Trước đây, tuyến đường 4 km qua 3 bản là đường đất, nhiều dốc dài nguy hiểm; mùa mưa trơn trượt, xe máy khó di chuyển. Nhờ Chương trình 1719, giờ đây, con đường đã được bê tông hóa, đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Anh Sồng A Chợ, người dân bản Nong Tầu Mông chỉ tay về phía tuyến đường mới, phấn khởi nói: Ngày trước muốn bán vài tạ ngô phải chở xuống xã, đi mỏi chân mới đến. Giờ xe tải lên tận bản, thu mua tận nơi. Nhà nào cũng vui lắm.

Anh Sồng A Chợ, người dân bản Nong Tầu Mông, xã Phiêng Cầm, tỉnh Sơn La chăm sóc vườn cây ăn quả mới trồng của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Phiêng Cằm từng bước ổn định đời sống người dân

Không chỉ đường giao thông, chương trình 1719 còn mở ra hàng loạt mô hình sinh kế hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Từ năm 2021 đến nay, Phiêng Cằm thực hiện Dự án 2 và 3, hỗ trợ 118 con ngựa sinh sản cho 59 hộ nghèo, cận nghèo tại bản Nong Tầu Mông và Nong Tầu Thái.

Những ngày đầu ngựa về bản, nhiều bà con chưa quen chăm sóc, cán bộ kỹ thuật đến từng nhà hướng dẫn. Ngựa phát triển tốt, bắt đầu sinh sản, khiến không ít hộ có nguồn thu mới từ việc bán ngựa giống.

Anh Cầm Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Nong Tầu Thái chia sẻ: Bản có 95 hộ, hiện duy trì trên 4.000 con gia súc gia cầm. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 54 con ngựa giống cuối năm 2024, người dân phấn khởi chăm sóc, sinh kế cải thiện rõ. Bình quân thu nhập đạt 36 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 9 hộ.

Nhờ hạ tầng được đầu tư, sản xuất hàng hóa được thúc đẩy mạnh mẽ. Mỗi năm, xã gieo trồng hơn 3.500 ha cây trồng, sản lượng nông nghiệp đạt trên 5.000 tấn. Những vườn cam, chanh leo, hồng giòn, hồng ngâm, chè trải dài trên các triền núi, trở thành nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Nhờ đẩy đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo ở Phiêng Cằm giảm dần theo từng năm. Ảnh: Văn Ngọc

Phiêng Cằm hiện có 4 hợp tác xã nông nghiệp liên kết sản xuất – bao tiêu đầu ra. Sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương đã có mặt ở nhiều siêu thị, cửa hàng, bếp ăn doanh nghiệp.

Không khí làm ăn rộn ràng hơn bao giờ hết. Bản vùng thấp phát triển dịch vụ - thương mại, vùng cao mạnh chăn nuôi đại gia súc, gắn với chăm sóc, bảo vệ rừng. Sợi dây liên kết sản xuất – tiêu thụ đang hình thành rõ nét, không còn cảnh được mùa mất giá, thương lái ép giá như trước đây.

Từ chương trình 1719, xã Phiêng Cằm, đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ Chương trình 1719, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phiêng Cằm đang từng ngày khởi sắc. Tổng sản phẩm trên địa bàn xã năm 2025 ước đạt 280 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm, tăng 8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ mức 55,57% năm 2020 giảm còn dưới 42% vào cuối năm 2025.

Người dân nơi đây không còn chỉ mong đủ ăn, mà đã nghĩ tới làm giàu; không còn lo ngại đường xa, mà mong sản phẩm của mình đi xa hơn nữa. Với nền tảng hạ tầng, sinh kế và tư duy sản xuất mới, Phiêng Cằm hoàn toàn có cơ sở phấn đấu thoát khỏi danh sách đặc biệt khó khăn trước năm 2030.

Đó không chỉ là mục tiêu của chính quyền – mà là mong muốn của từng người dân, qua từng nếp nhà mới, từng bầy ngựa béo khỏe, từng vườn cây trĩu ngọt giữa vùng cao Sơn La.