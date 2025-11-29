Củ mọc như cỏ dại này ngâm rượu uống; lá nấu canh ăn giúp thanh nhiệt, mát gan, quý như nhân sâm

Cây sâm đất, còn được gọi với nhiều tên như sâm thổ cao ly hay sâm Nam, là loài thân thảo quý, mọc đứng, chiều cao trung bình khoảng 0,5-0,6m, phần gốc phân nhánh nhiều. Lá cây mọc so le, hình trái xoan thuôn hoặc hình trứng ngược, thuôn nhỏ dần ở gốc thành cuống rất ngắn. Phiến lá dày, hơi mập, màu xanh đậm, bóng ở cả hai mặt, mép lá lượn sóng nhẹ nhìn khá bắt mắt.

Theo một số tài liệu dược liệu, sâm đất có thể ra hoa quanh năm, hoa màu hồng tím nổi bật, thường mọc thành cụm, tạo nên vẻ vừa mộc mạc, vừa thu hút.

Dân gian thường lấy củ sâm đất ngâm rượu uống; lá nấu canh ăn giúp thanh giải thử nhiệt cơ thể, làm mát gan. Tuy nhiên lá cây sâm đất được dùng chế biến thành nhiều món ăn như: Luộc, xào tỏi, nấu canh sườn…. rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong khi đó, canh rau sâm đất ăn có vị ngọt, hơi chua giống như rau mồng tơi, nhưng không có nhớt.

Loài cây này có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Ở nước ta, cây sâm đất phân bố tại nhiều vùng miền, nhưng tập trung chủ yếu ở vùng trung du miền núi và nhiều người dân ở những vùng này đã dùng sâm đất như một loại rau ăn hàng ngày.

Củ cây sâm đất còn được dùng để làm thuốc bổ. Bên cạnh đó, hoa sâm đất rất đẹp nên cây sâm đất được dùng như một loại cây cảnh.

Đây là một trong những loại cây này dễ trồng và ưa đất ẩm nhưng có thể sống ở những vị trí nhiều nắng. Chúng ta có thể thu hoạch sâm đất quanh năm như một loại rau ăn hoặc phơi khô sâm đất, bảo quản và dùng dần như một vị thuốc bổ, thuốc hỗ trợ điều trị bệnh.

Rau sâm đất chứa nhiều nước và các chất dinh dưỡng như khoáng chất, vitamin, protein thô… không chỉ có công dụng chữa trị nhiều bệnh mà loại rau này còn có hương vị mới lạ, thơm ngậy kích thích người dùng.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe phổ biến của việc sử dụng rau sâm đất trong bữa ăn hàng ngày.

Có thể ngăn nhiều bệnh tật: Rau sâm đất có các đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và các bệnh viêm nhiễm trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra, tiêu thụ rau sâm đất có hiệu quả trong việc điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe như đột quỵ, đau tim và hơn thế nữa.

Tốt cho da: Theo Lao Động rau sâm đất là nguồn cung cấp vitamin A và vitamin C dồi dào, có tác dụng sửa chữa và tăng trưởng các tế bào và mô của cơ thể, mang lại làn da khỏe đẹp. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau sâm đất là một giải pháp lý tưởng để cải thiện sắc tố da và hydrat hóa, giúp hạn chế tình trạng khô da và thúc đẩy làn da thêm trắng sáng, khỏe mạnh.

Rất tốt cho huyết áp: Loại rau này chứa lượng chất xơ và khoáng chất lý tưởng có trong loại rau này giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Do đó, uống nước ép rau sâm đất thường xuyên có thể ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp và các vấn đề về tim mạch.

Tăng cường sức khỏe của mắt: Loại rau này chứa một lượng lớn vitamin A, không chỉ giúp tăng cường thị lực trong điều kiện ánh sáng kém mà còn cung cấp cho mắt các chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Ngoài ra, loại rau này cũng giàu vitamin C, giúp duy trì một đôi mắt khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa võng mạc khỏi những tổn thương có thể gây ra bởi các gốc tự do và các tình trạng sức khỏe khác ảnh hưởng đến mắt như khô mắt, xuất huyết kết mạc và thậm chí là đục thủy tinh thể.



