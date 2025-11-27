Giá tiêu vọt lên mức cao nhất gần 2 tháng qua, điều gì đang xảy ra?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 149.500 - 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 149.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 149.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 149.500 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.126 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.703 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Từ ngày 14/11/2025, Mỹ đã dỡ bỏ thuế đối ứng với một số mặt hàng nông nghiệp, trong đó có gia vị Việt Nam (tiêu đen/trắng, quế, hoa hồi, gừng, nghệ). Động thái này cùng với tình hình mưa lũ tại Tây Nguyên diễn biến phức tạp đã giúp giá tiêu liên tục tăng cao trong những ngày gần đây.

Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hạt tiêu toàn cầu có thể phục hồi lên khoảng 533.000 tấn vào năm 2026, với điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi và các chương trình phục hồi trang trại vẫn tiếp tục.

Biến động thời tiết tại nhiều vùng sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được dự kiến giảm nhẹ so với năm ngoái, chỉ đạt khoảng 520.000 tấn.

Dự báo, xu hướng tăng giá hạt tiêu trên thị trường thế giới cùng sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường trọng điểm sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về trị giá, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.203 tấn hạt tiêu, thu về gần 52,85 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.432 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt hơn 1,44 tỷ USD. Đây được xem là cột mốc quan trọng với ngành hồ tiêu, nhất là trong thời điểm nguồn cung vẫn chịu sức ép do hạn hán và mưa trái mùa diễn ra tại nhiều vùng trồng.

Chuyên gia ngành hàng hạt tiêu Hoàng Phước Bính nhận định, hạt tiêu Việt Nam có thể lập kỷ lục lịch sử trong xuất khẩu nhờ giá mặt hàng này tăng cao. Theo tính toán của vị chuyên gia này, chu kỳ tăng giá có thể kéo dài hơn 10 năm. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa năm tới có thể cán mốc 200.000 đồng/kg.

Simexco Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu về lượng xuất khẩu với 786 tấn, theo sau là Olam đạt 716 tấn, Haprosimex JSC đạt 623 tấn, Phúc Sinh 605 tấn và Nedspice Việt Nam 488 tấn. Mỹ giữ vai trò thị trường tiêu thụ lớn nhất khi nhập 1.888 tấn, trong khi UAE đạt 1.480 tấn và Trung Quốc ghi nhận 495 tấn.

So sánh với 16 ngày đầu tháng 10/2025, lượng xuất khẩu từ Mỹ duy trì ổn định, còn thị trường UAE và Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi rõ hơn. Sự chuyển biến này giúp hoạt động xuất khẩu hồ tiêu tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nguồn cung tại nhiều nước sản xuất đang chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 804 tấn hồ tiêu trong nửa đầu tháng 11, tương ứng 5,1 triệu USD. Xu hướng tăng nhập khẩu cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn hàng trong nước đang tăng lên nhằm bù đắp sản lượng giảm do ảnh hưởng thời tiết kéo dài.

Nhiều doanh nghiệp hồ tiêu Việt Nam bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng.

Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định rằng việc Mỹ miễn thuế là cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn gia tăng xuất khẩu vẫn cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhập khẩu, yêu cầu về chất lượng, chứng nhận, an toàn thực phẩm và các quy định hải quan của Mỹ. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu thông thường vẫn được áp dụng nên các đơn vị phải tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt để duy trì sự hiện diện tại thị trường này.