7 thực phẩm đen sì ăn phát nghiện vào mùa lạnh siêu bổ dưỡng, 'khổ vì khỏe'
27/11/2025 15:14 GMT +7
Trong thế giới ẩm thực, những thực phẩm có màu sắc rực rỡ thường thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những loại thực phẩm màu đen khi nói đến dinh dưỡng và khả năng tăng cường sức khỏe, đặc biệt khi trời trở lạnh.
Gạo lứt đen
Gạo lứt đen là một siêu thực phẩm nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin cao hơn hẳn so với gạo trắng và gạo lứt thông thường, giúp bảo vệ tim mạch và não bộ. Khi trời lạnh, gạo lứt đen cung cấp nguồn năng lượng ổn định, giàu chất xơ, giúp làm ấm cơ thể từ bên trong và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tăng cường sức đề kháng tổng thể.
Vừng đen (mè đen)
Trong y học cổ truyền, vừng đen được coi là vị thuốc bổ, giúp làm ấm cơ thể và bồi bổ thận. Vừng đen rất giàu chất béo không bão hòa đơn và đa (như omega-6), cung cấp canxi, sắt và vitamin E. Ăn vừng đen (đặc biệt là nấu chè hoặc làm gia vị) giúp nuôi dưỡng da và tóc khỏi tình trạng khô ráp do thời tiết lạnh, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm đau nhức khi nhiệt độ xuống thấp.
Mộc nhĩ đen
Mộc nhĩ đen là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Nó chứa chất chống oxy hóa, vitamin K và đặc biệt là chất xơ hòa tan giúp thanh lọc máu và ngăn ngừa cục máu đông. Khi trời lạnh, việc thêm mộc nhĩ vào các món canh hoặc món xào không chỉ tăng hương vị mà còn giúp cơ thể dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng và tăng cường khả năng miễn dịch chống lại cảm cúm.
Đậu đen
Đậu đen là nguồn protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Đặc biệt, đậu đen có vị ngọt, tính mát nhưng lại có khả năng bổ thận, giải độc và làm ấm nội tạng. Trong những ngày lạnh, món chè đậu đen hoặc nước đậu đen rang giúp cung cấp năng lượng bền bỉ, cải thiện chức năng thận, đồng thời hàm lượng sắt cao hỗ trợ lưu thông máu, giúp tay chân không bị lạnh cóng.
Nho đen và việt quất đen
Màu đen đậm của các loại quả mọng như nho đen và việt quất đen là minh chứng cho hàm lượng anthocyanin và resveratrol cực cao. Các chất này là "vệ sĩ" bảo vệ tế bào, giúp chống viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch. Tiêu thụ các loại quả này thường xuyên vào mùa lạnh giúp tăng cường thị lực (do ít tiếp xúc với ánh nắng), cải thiện tuần hoàn máu và củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể.
Ô liu đen
Ô liu đen rất giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh (chủ yếu là axit oleic), vitamin E và chất chống oxy hóa. Những chất béo này rất quan trọng trong việc giữ ấm cơ thể và bảo vệ tế bào. Thêm ô liu đen vào món salad hoặc ăn trực tiếp giúp giảm viêm, chống lại bệnh tật trong mùa lạnh và cải thiện sức khỏe làn da bị khô.
Trà đen
Trong khi trà xanh được biết đến với chất chống oxy hóa, trà đen lại nổi trội hơn trong việc giữ ấm tức thì. Trà đen chứa theaflavins và thearubigins – các chất chống oxy hóa hình thành trong quá trình lên men, giúp tăng cường tuần hoàn máu và bảo vệ tim mạch. Uống một tách trà đen nóng vào buổi sáng hoặc giữa ngày là cách tuyệt vời để tăng cường trao đổi chất và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong thời tiết giá rét.
