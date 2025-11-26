Không ai nghĩ thức uống thần kỳ từ quả này lại tốt không ngờ cho bệnh tim mạch, xưa toàn ném cho cá ăn

Tiến sĩ Sanjay Kumar, Bác sĩ tư vấn đa khoa, Bệnh viện Cygnus Laxmi, Varanasi (Ấn Độ), đã giải thích những tác dụng của việc uống nước sung vào buổi sáng khi bụng đói.

Giúp giảm cân: Quả sung có hàm lượng chất xơ cao, mang lại cảm giác no, có khả năng làm giảm lượng calo tổng thể. Hơn nữa, nước sung còn giúp tăng cường trao đổi chất, góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho tiêu hóa: Một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh đảm bảo sức khỏe đường ruột tốt. Vì quả sung có nhiều chất xơ nên nó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến đường ruột như táo bón, đầy hơi và ợ chua bằng cách thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên.

Điều hòa lượng đường trong máu: Đối với bệnh nhân tiểu đường, quả sung được coi là có hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Chúng chứa một hợp chất gọi là axit chlorogen giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

Tốt cho sức khỏe xương: Nước sung cũng có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của xương. Theo một số nghiên cứu, quả sung có nhiều chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho và magie giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến xương. Vì vậy, hãy bổ sung nước sung vào chế độ ăn uống của bạn để xương chắc khỏe hơn.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nước sung giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa bệnh tật.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Sung là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Uống nước sung thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp và giảm căng thẳng cho tim.

Thuốc giảm căng thẳng tự nhiên: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), quả sung chứa 8% magie, một loại khoáng chất được biết đến với vai trò giảm căng thẳng và thư giãn. Vì vậy, uống nước sung sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và góp phần mang lại cảm giác bình tĩnh.

Cách làm nước sung tại nhà

Đây là cách dễ dàng bạn có thể làm nước sung tại nhà:

- Ngâm 3-4 quả sung khô trong nước qua đêm

- Sáng ra vớt sung ra rồi lấy phần nước

- Thêm chút mật ong hoặc đường tùy theo độ ngọt

- Thưởng thức nước sung đầu tiên vào buổi sáng khi bụng đói hoặc trước bữa ăn