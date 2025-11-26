Những loại trà hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả, ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Việc duy trì các thói quen lành mạnh trong chế độ ăn uống, luyện tập là cách tốt để kiểm soát huyết áp. Một trong những thói quen đó là uống trà thường xuyên. Dưới đây là những loại trà có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và bảo vệ tim khỏe mạnh.

Dưới đây là những loại trà thường được khuyến khích cho người có huyết áp cao

Trà khổ qua rừng

Khổ qua rừng có vị đắng đặc trưng nhưng được xem là “thuốc đắng giã tật”. Loại trà này giúp giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Người cao huyết áp có thể bổ sung trà khổ qua rừng vào chế độ uống hằng ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có vị nhẹ, dễ uống và mùi thơm dịu. Trà giúp thanh nhiệt, giảm căng thẳng, cải thiện huyết áp và hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch. Mỗi lần chỉ nên dùng 2-3g hoa cúc khô, có thể pha cùng cam thảo để tăng hương vị.

Trà táo mèo

Táo mèo chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giãn mao mạch và hỗ trợ hạ huyết áp, đồng thời tốt cho hệ tiêu hóa. Có thể dùng 1-2 quả táo mèo ngâm để pha cùng trà trong ngày.

Trà dâm bụt

Hoa dâm bụt có chứa hoạt chất sinh học có khả năng ức chế men ACE - chất gây co mạch và làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu đánh giá, trà dâm bụt như một phương pháp hỗ trợ tự nhiên cho người tăng huyết áp, dễ tìm và dễ sử dụng.

Trà atiso đỏ

Atiso đỏ (hibiscus) ít phổ biến tại Việt Nam nhưng rất giàu phytochemical giúp điều hòa huyết áp. Trà có màu đỏ đẹp mắt, vị chua nhẹ, phù hợp uống lạnh vào mùa hè. Các chuyên gia khuyến khích người cao huyết áp sử dụng thường xuyên.

Trà hà thủ ô

Hà thủ ô nổi tiếng với nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Dùng 20-30g hà thủ ô sắc uống mỗi ngày có thể hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, cần chú ý dùng theo hướng dẫn để tránh tác dụng phụ.

Trà lá sen

Trà lá sen cung cấp các khoáng chất như kali và natri, giúp điều hòa cholesterol xấu và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch. Trà còn giúp giảm căng thẳng, từ đó gián tiếp hỗ trợ ổn định huyết áp.

Trà râu ngô

Râu ngô là loại trà quen thuộc ở nhiều vùng quê. Trà có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ thải độc, ổn định huyết áp và tốt cho hệ tiêu hóa.