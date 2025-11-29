Nông thôn Tây Bắc: Sương muối kèm rét đậm làm hư hại nhiều diện tích cà phê tại phường Chiềng Cơi

Bảo vệ cây cà phê trước sương muối rét đậm

Những ngày này, trên địa bàn phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La liên tiếp xuất hiện sương muối kèm rét đậm, kéo theo nhiều diện tích cà phê bị ảnh hưởng. Lá non se lại, một số ngọn bị táp cháy. Trên những triền đồi, người trồng cà phê đang tất bật che phủ gốc, nhóm lửa hun khói giữ ấm cho vườn, nỗ lực bảo vệ sản xuất trước diễn biến thời tiết bất thường.

Tại khu vực bản Muông Yên, bản Hôm,... nơi địa hình trũng thấp, sương muối dày thường xuyên xuất hiện, nhiều vườn cà phê đã lấm tấm vết cháy xém trên lá. Đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng nặng trong đợt rét lần này.

Bà con không đợi rét kéo dài mới xoay xở. Từ kinh nghiệm nhiều năm canh tác, người dân chủ động ủ gốc bằng rơm, cỏ khô phương pháp giữ ấm quen thuộc nhưng hiệu quả rõ rệt. Những lớp rạ phủ dưới tán cây vừa hạn chế hơi lạnh, vừa giữ độ ẩm, giúp cây giảm sốc nhiệt khi nhiệt độ xuống thấp.

Nhiều hộ còn nhóm lửa vào sáng sớm, tạo làn khói nhẹ bay theo hướng gió, giảm hiện tượng đóng băng trên lá theo biện pháp ông cha để lại, đến nay vẫn phát huy tác dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

Diện tích cà phê tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La bị sương muối gây hư hại. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đoàn Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi thông tin: Phường hiện có hơn 2.400 ha cà phê, sản lượng mỗi năm đạt trên 23.000 tấn quả tươi. Nhờ cây cà phê, nhiều hộ đã có nguồn thu ổn định, từng bước vươn lên khá giả.

Đợt rét vừa qua khiến khoảng 10 ha cà phê ở bản Muông Yên và bản Hôm bị ảnh hưởng, chủ yếu cháy lá non, ngọn táp héo, một số cành mầm hoa khô. Phường đã phân công cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn bà con thực hiện biện pháp phòng tránh, nhằm hạn chế thiệt hại và ổn định sản xuất

Cùng với tuyên truyền phòng chống rét, phường Chiềng Cơi còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cử cán bộ bám địa bàn, theo sát từng vùng trồng, hỗ trợ người dân che chắn, bảo vệ vườn cà phê đúng kỹ thuật.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, sương muối khiến tế bào lá bị đông cứng, lá thâm đen, cành khô chết. Vì vậy, biện pháp khẩn cấp hiện nay là che bạt tạm, ủ gốc giữ ấm bằng rơm và phụ phẩm nông nghiệp. Ở nơi đủ nguồn nước, có thể tưới phá sương vào sáng sớm để rửa lớp băng mỏng, tránh tình trạng táp nắng làm cháy lá.

Sau rét, bà con cần vệ sinh vườn, dọn bỏ cành lá hư hại, chờ thời tiết ấm lên mới cắt tỉa và bón phân phục hồi. Không nên cưa đốn khi cây còn sốc nhiệt, dễ làm tổn thương thêm mô cây.

Dự báo thời tiết những ngày tới còn nhiều diễn biến phức tạp. UBND phường Chiềng Cơi tiếp tục phối hợp ngành nông nghiệp theo dõi sát tình hình, hướng dẫn bà con ứng phó, vừa bảo vệ sản xuất, vừa phục hồi vườn sau rét.

