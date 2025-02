Đầu Xuân, du khách mọi miền tìm về trải nghiệm khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Trong những ngày đầu Xuân mới, sắc xuân tràn ngập núi rừng Tây Bắc, là điều kiện lý tưởng để du khách có những trải nghiệm thú vị tại cao nguyên Mộc Châu với khung cảnh nên thơ và lãng mạn.

Mùa Xuân, đây cũng là thời điểm các loài hoa mận, hoa mơ, hoa đào, hoa cải thi nhau khoe sắc. Màu xanh non của đồng cỏ, đồi chè trải khắp sườn đồi, tạo nên bức tranh đa sắc màu, cùng những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc đã thu hút đông đảo du khách đến với Mộc Châu trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Mùa Xuân là thời điểm các loài hoa mận, hoa mơ, hoa đào, hoa cải,... bung nở. Ảnh: Văn Ngọc

Tính từ ngày 25/1 (26 tháng Chạp) đến 2/2 (mùng 5 Tết), các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Mộc Châu đón hơn 105.000 lượt khách đến thăm quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng; doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch đạt hơn 136 tỷ đồng.

Nhiều điểm tham quan, trải nghiệm thu hút đông đảo du khách, như: Khu du lịch Mộc Châu Island; Happy Land Mộc Châu; Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng; Khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến; đồi chè trái tim; các bản du lịch cộng đồng và các vườn hoa mận đang bung nở trắng các triền đồi tại lũng mận Nà ka, Mu Náu… là điểm đến lý tưởng của du khách.

Du khách lưu lại những hình ảnh đẹp dưới những gốc hoa anh đào. Ảnh: Văn Ngọc

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất đón khách du lịch, thị xã Mộc Châu (Sơn La) đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn các khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, homestay, hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Địa phương này cũng đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí đủ nhân lực và các điều kiện khác để phục vụ du khách, góp phần thúc đẩy, quảng bá các sản phẩm du lịch, hình ảnh điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Hoa mận nở khắp sườn đồi. Ảnh: Văn Ngọc